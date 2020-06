Tuk se jich bojí jako čert kříže. Potraviny, které ho zničí jednou provždy

Základem je vytvořit pro tělo prostředí, které mu umožní uvolňovat mastné kyseliny. V ten okamžik začne docházet ke ztrátě tělesného tuku. Tím, že budete jíst potraviny uvedené níže, získáte výhodu v boji s tělesnými tuky. Nejedná se přitom o obvyklý seznam čajů a koření.

Co mají tedy tyto potraviny společné? Všechny udržují v těle nízkou hladinu inzulinu. Dochází tak k pomalému uvolňování glukózy do těla, přičemž ale nepřichází do hry vysoký nárůst hladiny inzulinu. Kompletní vysazení sacharidů u potraviny znamená také omezení inzulinu, nicméně ty ke spalování tuků potřebujete.

Protein je vysoce termogenní, což znamená, že produkuje teplo, když ho trávíte. Pro strávení bílkovin se využívá asi 30 % kalorií v nich obsažených. V zásadě to znamená, že protein se tráví tak trochu sám. To ale není vše, pomáhá i k budování svalů. Čím více jich máte, tím rychleji tělo metabolizuje a spaluje tuky i ve spánku.

Tuk je určitě potřeba

Stanovit si jejich množství není snadné. Pokud jich ale budete jíst hodně, inzulin budete mít neustále nahoře, takže nikdy nedojde k uvolnění mastných kyselin. Nejlepší potraviny pro spalování tuků jsou vždy vysoce výživné. Poskynou tak dostatek vitamínů a minerálů, které ke spalování tuků hodně pomáhají. Nejen, že pomohou s tukem, ale také zaženou hlad. Obecně platí, že každé jídlo, které jíte, by mělo být výživné, nikoliv však příliš kalorické.

Některé z potravin, které vám představíme, jsou tučné, což je ale naprosto v pořádku. Abyste se zbavili tuku, potřebujete ho překvapivě přijmout v potravině. Uvedené potraviny obsahují esenciální mastné kyseliny, které si tělo není schopno vyrobit samo. Potraviny, které pomáhají spalovat tuky, mají velmi často vysoké množství bílkovin.

Jaké potraviny nejvíce ničí tuky?

Ryby

Ryb se u nás obecně jí málo, ale to by se mělo změnit. Jsou totiž obrovskou zásobárnou esenciálních mastných kyselin a také mají velké množství omega-3 mastných kyselin (DHA). Naše tělo je schopno převést alfa-linolenové kyseliny (ALA) na DHA s pouhou 5% účinností. Proto je tak složité získat DHA z rostlinné stravy. Ryby jsou ideální pro přeskočení přeměny ALA na DHA a dodání tělu vysokého množství omega-3 kyselin. Mají navíc i hodně bílkovin.

Ořechy

Ty jsou ideální pro spalování tuků. Mají totiž obrovský obsah zdravých tuků, esenciálních mastných kyselin a v tucích rozpustních vitamínů. Obsahují ale také vlákninu a bílkoviny. A jaké ořechy jsou nejzdravější? Podle průzkůmů právě ty, které jsou snad nejdostupnější - vlašské ořechy.

Vejce

Také vynikající spalovač, hlavně žloutek. Dlouho se přitom lidem vtloukalo do hlavy, že zvyšují cholesterol v těle, a proto by se neměly jíst. Poslední studie ale prokázaly, že cholesterol obsažený v jídle má naprosto mizivý účinek na jeho množství v krvi. Vysoká hladina cholesterolu v těle je důsledkem vysokého krevního tlaku způsobeného sacharidy, především těmi ve zpracovaném jídle. Nejlepší vejce jsou samozřejmě od slepic z volného výběhu.

Brokolice

Brokolice je jedním z největších zdrojů vitamínu C. Lidé ho mají spojený pouze s ovocem, ale to je samozřejmě špatně. Obsahuje ho totiž neskutečných 150 % doporučené denní dávky, a to v pouhých 100 gramech. Jedná se o potravinu, které můžete sníst, kolik chcete, a nepřiberete. Neobsahuje žádné kalorie. To z ní dělá skvělé jídlo.

