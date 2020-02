Liposukce je nutnost, nebo frajeřina? Roli hraje dědičnost i věk, často ale stačí změnit jídelníček

Liposukce, lékařský zákrok, který zbavuje tělo podkožního tuku, si v tomto roce připomíná 45 let od významného data ve své historii. V roce 1974 dva italští lékaři Arpad Fischer a jeho syn Giorgio vyvinuli metodu odstraňování tuku pomocí tupě zakončené kanyly napojené na řezací válec s odsávacím zařízením. Od té doby se liposukce výrazně zdokonalila. Jak tedy dnes, liposukce ano, nebo ne?

Různých typů liposukcí je dnes celá řada. „Jedině konzultace u plastického chirurga však může určit, jestli ji opravdu potřebujete,“ říká MUDr. Jiří Bayer z Kliniky GHC Praha a současně vedoucí lékař oddělení dospělých na klinice plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Podle dat zveřejněných v roce 2018 Mezinárodní celosvětovou organizací pro estetickou plastickou chirurgii (ISAPS) se v předchozím roce provedlo v osmi sledovaných zemích (USA, Brazílie, Japonsko, Mexiko, Německo, Itálie, Kolumbie, Thajsko) celkem 1 573 680 liposukcí. Ty patří – hned po operacích prsou – k nejžádanějším výkonům plastické chirurgie. Jak ale vybrat tu pravou? A jak zjistit, jestli problém s nehezky usazeným tukem odstraníme právě liposukcí?

Co jsme zdědili, to máme

Liposukce je vhodná pro lidi, kterým se tukové polštářky tvoří vlivem dědičné dispozice. A některá místa na těle proto nemohou dotvarovat ani dietou, ani pravidelným cvičením. K takovým partiím patří například boky, stehna nebo vnitřní strana kolen.

„Také dolní část břicha je velmi žádanou lokalitou. Liposukcí se dnes ale dají ošetřit i paže, podbradek nebo u mužů oblast prsů,“ říká MUDr. Jiří Bayer, český operatér s bohatými zkušenostmi mimo jiné z mikrochirurgie. A také vyhledávaný konzultant v oblasti plastických operací.

Vibrace, ultrazvuk, laser?

K moderním typům liposukcím patří podle odborníků - vedle laserové a ultrazvukové - také vibrační metoda MicroAire. „Všechny tři druhy liposukcí jsou stejně invazivní, jen se tuk rozbíjí pokaždé jinou technikou a jinou hlavicí. V případě laserové a ultrazvukové se hrot kanyly se při výkonu zahřívá, takže tu je jisté riziko popálení, u vibrační to ale nehrozí. I proto bych ji označil za bezpečnější,“ říká doktor Bayer.

Podle něj je vibrační liposukce šetrnější ke tkáním, pro pacienty je méně bolestivá a menší je u ní i riziko vzniku modřin. Velmi tenké kanyly také výrazně snižují možnost, že podkoží zůstane po odsátí tuku nerovné. Zákrok je i rychlejší: vibrační pohyby kanyly pomáhají operatérovi rozrušovat tkáň, zatímco při klasické liposukci musí chirurg totéž provádět manuálně.

Podle rozsahu ošetřených míst se liposukce provádí buď v lokální, nebo v celkové anestezii. Operatér nejprve napustí do ošetřovaných míst tenkou jehlou fyziologický roztok obsahující anestetikum a adrenalin – to proti bolesti a krvácení. Tenkou kanylou pak tukovou tkáň rozbije a uvolněný tuk odsaje. V případě vibrační liposukce vše umocňují a usnadňují vibrace.

Důležitá je porada s doktorem

Jak samotný zákrok, tak doba zotavení je u vibrační liposukce kratší. A kompresivní prádlo se nosí místo obvyklých šesti týdnů pouze čtyři. Liposukce je miniinvazivní a rekonvalescence je většinou bezproblémová.

Dá se liposukcí odstranit problém navždy a úplně? To je otázka, která trápí řadu lidí. „Dobrá zpráva je, že liposukce počet tukových buněk v ošetřeném místě snižuje, proto se v něm tuk ukládá daleko méně. Pouhé odsátí ale nemusí vždy znamenat, že bude výsledek vypadat hezky. V případě ochablé kůže, třeba po porodu nebo v souvislosti s věkem, je potřeba vymyslet ještě další řešení a přebytečnou kůži odstranit spolu s tukem, například formou miniabdominoplastiky. I proto je tak důležitá porada s plastickým chirurgem, který posoudí stav tkání a navrhne ten nejvhodnější postup,“ zdůrazňuje doktor Bayer.

Pro jednoho liposukce, pro jiného fyzioterapie

Právě dobře provedené vyšetření může odhalit i to, že liposukci vlastně vůbec nepotřebujeme. „Liposukce je skvělým prostředkem k tvarování postavy, ne však k léčbě nadváhy. Pokud ke mně do ambulance přijde člověk, u něhož by konzervativní postup - tedy snížení hmotnosti - vedl k úspěchu, pak mu ho jednoznačně doporučím. U nás se o klienty postaráme komplexně, rád ho svěřím specialistům v oblasti výživy a zdravé životosprávy. Plastická chirurgie nemusí být vždy první volba a někdy mohou k cíli vést i jiné cesty,“ radí MUDr. Jiří Bayer. Tou může být třeba i návštěva estetické dermatoložky, která ložiska tuku odstraní biologickou liposukcí prováděnou injekčně.