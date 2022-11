Ceny energií stoupají: Kvalitní stínění vám pomůže ušetřit za teplo

Nezastíněné okno propustí do interiéru až 88 % slunečního záření. To vede k tomu, že se místnosti v létě přehřívají. V zimě se naopak nezastíněná okna mohou stát zdrojem úniku tepla z domu. Vnitřní stínění, jako jsou například látkové rolety či žaluzie, vytvářejí příjemné prostředí a pomáhají obyvatelům regulovat svit slunečních paprsků i chránit soukromí před zrakem kolemjdoucích či sousedů. Pokud jde ovšem o energetické úspory, hraje prim předokenní stínicí technika, díky které ušetříte v létě za klimatizaci a v zimě zase za topení. Exteriérové žaluzie jsou dokonce třikrát účinnější než veškeré clony umístěné v interiéru! Ideální je proto kombinovat exteriérové stínění s interiérovým. Investice do kvalitní stínicí techniky se v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Jaké venkovní žaluzie nebo rolety vybrat?

V zásadě lze exteriérové stínění rozdělit do dvou typů: venkovní žaluzie a venkovní rolety. Žaluzie mají výhodu, že u nich lze dosáhnout plynulé regulace světla díky naklápění lamel. „Například exteriérová žaluzie Zetta 90 je vhodná k zastínění větších ploch, neboť lamely o šíři devět centimetrů ve tvaru písmene ‚zet‘ působí opticky větším dojmem. Hodí se zejména do rodinných domů a administrativních budov,“ říká Aneta Paroulková, specialista marketingu společnosti ISOTRA, a dodává: „Majitele bytů zase láká svým ladným vzhledem žaluzie Setta. Lamely ve tvaru písmene ‚S‘ vytvářejí v zavřeném stavu účelnou a elegantní celistvou plochu. Její termoregulační efekt zvyšuje guma vlisovaná po celé délce lamely. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu ve větru, odolají dešti, mrazu, ale i velkým kroupám, tím chrání okno před poškozením. Jsou také podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Nezanedbatelné je snižování hladiny venkovního hluku a ochrana soukromí.“

Nepropásněte šanci ušetřit: Využijte dotace na venkovní stínicí techniku Program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech si klade za cíl dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě. Jednou z novinek programu je získání dotace na venkovní stínicí techniku. Díky tomu lze získat zpět až do výše 50 % doložených výdajů. U rodinného domu nabízí stát příspěvek 1000 Kč/m2 stíněné plochy v případě stínicí techniky s manuálním ovládáním (mechanické i motorické) a 1500 Kč/m2 v případě stínicí techniky s inteligentním automatickým ovládáním. U bytového domu činí příspěvek 1500 Kč/m2 stíněné plochy jak na manuální, tak i inteligentní ovládání. Zažádat o dotaci můžete až do 30. června 2025. Více informací a podmínky programu naleznete na www.novazelenausporam.cz, kde je možné rovněž podat elektronicky žádost o dotaci.

Dokonalé zastínění poskytují venkovní rolety, které místnost perfektně zatemní. Hodí se proto například do ložnic. Kromě stínění dokážou také snížit úroveň hluku zvenčí, a to až o 7 dB. Projíždějící auta, déšť či kroupy už nebudou rušit váš klidný spánek. Další možností jsou screenové rolety, jejichž hlavní předností je částečná světelná propustnost a variabilita. Přináší stín bez ztráty výhledu ven a přitom ztěžují pohled zvenčí do interiérů, takže zachovávají soukromí. Screenové rolety vytvářejí v interiéru optimální tepelné podmínky a jsou vynikajícím doplňkem konceptu pasivních staveb.

Hliník velmi dobře izoluje a chrání před UV zářením

Moderní předokenní rolety a žaluzie jsou vyráběné z hliníku, který velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a nabízí vyšší bezpečnost i dlouhou životnost. Hliník také velmi dobře izoluje a v neposlední řadě poskytuje ochranu vůči UV záření, odráží nepříjemné sluneční paprsky a tím chrání interiér. Při výběru designu venkovních rolet a žaluzií berte v úvahu odstín fasády a dalších prvků domu. Vybrat si můžete z celé řady barevných provedení, případně si objednat individuální odstín. Schránka s vodícími lištami se standardně dodává v bílé, hnědé, stříbrné, béžové a šedé barvě. Povrch je kryt kvalitním lakem, který zajišťuje vysokou odolnost proti otěru. „Všeobecně doporučuji používat světlé odstíny barev, protože více odráží tepelné záření,“ doporučuje Aneta Paroulková z opavské společnosti ISOTRA, která se zabývá stínicí technikou již 30 let.

Používáte stínění správně? Nastavení záleží na ročním období i denní době!

Důležité je vybrat nejen vhodný typ stínění, ale také jej správně nastavit v závislosti na ročním období i denní době. Základním principem je, aby docházelo ke snížení slunečního záření během léta, a naopak k pohlcování slunečních paprsků v zimě. V zimních měsících je slunce nízko nad horizontem a jeho paprsky se dostávají okenními otvory hlouběji do místností. Odpoledne tak můžete bezplatnou energii slunce využít k pasivnímu vytápění. „Přes den by měly být žaluzie či rolety vytažené k dosažení maximálních tepelných zisků a v noci naopak zatažené, aby zabránily tepelným únikům skrze okna,“ vysvětluje Aneta Paroulková. Pokud je žaluzie v noci stažená, teplota v místnosti díky tomu neklesne až o 1,5 stupně. V létě se naopak doporučuje přes den stínění stáhnout, aby se zamezilo přehřívání místnosti a tím se také ušetřilo na klimatizaci.

Ovládejte stínění jednoduše přes mobil

U výběru rolet a žaluzii je dle zákona třeba dbát i na bezpečné ovládání, především máte-li malé děti či domácí mazlíčky. Bezpečný způsob ovládání žaluzií a rolet je zajištěn například pomocí kliky, táhla, motoru s vypínačem nebo dálkovým ovladačem či pomocí ovládací tyče. Díky absenci řetízků a šňůrek nehrozí nebezpečí uškrcení. Pravdou je, že ruční ovládání postupně ustupuje a je nahrazováno moderním elektrickým ovládáním, které je šetrnější k lamelovým zámkům, což prodlužuje životnost předokenní rolety či žaluzie.

Navíc pak můžete ovládat zastínění celého domu z pohodlí postele. Účinnost exteriérové stínicí techniky ještě zvyšují větrná, sluneční a dešťová čidla, která vyšlou signál k automatickému zasunutí, časové spínání, či nastavení dovolenkového provozu. Stínění se stále častěji stává i součástí konceptu chytré domácnosti. „V dnešní době není problém ovládat naše produkty prostřednictvím mobilu či tabletu a vytvořit si tak vlastní systém automatizace domácnosti. Zákazník má na výběr celou řadu motorizovaných systémů, včetně těch inteligentních, které stačí bezdrátově připojit k řídící jednotce a může si navolit například různé typy scénářů pro jednotlivé typy stínicích prvků, denní doby, počasí apod.,“ uvádí Aneta Paroulková.

