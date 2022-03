Práce na zahrádce: Jak se lehce zbavit odolného mechu jednou provždy

Právě tyto měsíce jsou pro růst mechu ideální. Mechovému porostu se totiž daří zejména v období, ve kterém se vyskytuje velké množství srážek, které poté udržují půdu téměř permanentně vlhkou.

Mech se může objevit opravdu téměř na jakémkoliv povrchu. V oblibě má, zdá se, zejména spáry mezi venkovními dlaždicemi. V tomto případě je manuální odstanění této rostliny opravdu velmi náročné, a to zejména pokud nemáte to správné náčiní, které by se do těchto spár bez větších problémů vešlo.

Navíc pokud se rozhodnete mech odstranit pouze tak, že se ho budete snažit vyjmout ze země, nejspíše se brzy vrátí.

Je totiž jedna věc se mechu zbavit, ale druhá zajistit, aby se na daném místě už neobjevil. Dokonce i to lze ale jednoduše zařídit, pokud víte, jak na to.

Jak se mechu lehce zbavit

K odstranění mechu nepotřebujete žádné speciální zahradní přípravky. Bude vám stačit pouze několik ingrediencí, které už nejspíše máte doma.

Hlavním pomocníkem při zbavování se mechového porostu je obyčejný ocet. Stačí ocet smíchat s vodou v poměru 1:1 a směs poté nalít do lahve s rozprašovačem.

Směsí poté postříkejte mech, kterého se chcete zbavit přímo na místě, kde vyrašil, a rozhodně s ní při sprejování nešetřete.

Ideální je si na tuto proceduru předem vybrat den, kdy nebude pršet. Je totiž nutné, aby směs na mechu nějakou dobu působila, případný déšť by ji hned smyl a celý prosces by tak nejspíše nebyl účinný. Směs vody a octa byste měli nechat na mechovém porostu působit celý den.

Posprejovaná rostlina by se měla druhý den zbarvit do hněda a také by měla jít mnohem snáze odstranit. Po odstranění čas od času dané místo směsí octa a vody posprejujte, abyste zamezili jeho opětovnému růstu.

Zdroj: Express

