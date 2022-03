Tento jednoduchý zvyk vám pomůže okamžitě usnout

Řada lidí má problémy s usínáním, a to dokonce i tehdy, kdy se cítí velmi unavení. Může to mít celou řadu příčin, jednou z nich je například to, že zkrátka nemůžeme přestat přemýšlet. Dokonce i v tomto případě vám ale může pomoci jednoduchý cvik, který vám zabere méně než 5 minut.

Leva Kubiliute, psycholožka, která se mimo jiné specializuje i na různé techniky, které nám pomáhají usnout a zlepšovat kvalitu spánku, prozradila, že jediné, co potřebujeme k tomu, abychom usnuli okamžitě, je PMR. Řeč je o progresivní metodě relaxace svalů.

„PMR se zaměřuje zejména na relaxaci hlubokých svalů a odstranění napětí, které poté vede k ničím nerušenému spánku,“ vysvětlila.

Tento typ cvičení zahrnuje mimo jiné i práci s obličejovými svaly a s dechem.

Pokud chcete zrelaxovat své hluboké svaly, musíte podle psycholožky zvednout obočí pomocí obličejových svalů po dobu několika vteřin a zároveň zpomalit svůj dech. Během těchto vteřin byste měli dýchat velmi mělce a co nejpomaleji.

Poté uvolněte obličejové svaly a lehce se usmějte. S úsměvem povolte ramena, ruce a krk, snažte se je pohodlně umístit na polštář či prostěradlo. Povolte i spodní polovinu těla a zhluboka a dlouze se nadechujte.

Nakonec už jen zbývá si sami sebe představit v nějakém klidném prostředí.

Progresivní relaxace svalů

Tato metoda svalového uvolnění podle webu Healthline dokáže velmi účinně uvolnit veškeré napětí v našem těle a závoveň s ním i zlepšit náš psychický stav. Uvolňuje totiž nejen svaly, ale i napětí a stres.

Mimo zlepšení kvality spánku a jako účinná pomoc s usínáním se tato metoda používá také jako prostředek, kterým se můžete zbavit chronické bolesti.

Zdroj: Healthline, Express

KAM DÁL: Demence: Experti prozradili, jaké potraviny zařadit do jídelníčku