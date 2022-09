Jak správně sbírat a skladovat jablka: Vydrží čerstvá celé měsíce

V září bychom měli zrání jablek kontrolovat pravidelně, minimálně jednou za týden. To, jestli už jsou tyto sladké plody zralé nebo ne, poznáte lehce. Stačí jen jablka vzít do dlaně, lehce je nadzvednout a zkusit s nimi zlehka pootočit. Zralá jablka se od jabloně oddělí velmi lehce. Pokud se ani po nadzvednutí a lehkém zatočení jablko neodděluje, znamená to, že ještě není zralé.

Rozhodně není ideální čekat na to, až jablka sama popadají k zemi, v takovém případě vám totiž příliš dlouho nevydrží, a to dokonce i v případě, kdy se může na první pohled zdát, že je pád nijak nepoškodil. Popadané plody jabloní bychom proto měli sníst co možná nejdříve. Pokud vám popadalo více jablek, než dokážete sníst, můžete je nejdříve uvařit a poté je skladovat v mrazáku nebo z nich vyrobit jablečnou šťávu.

Na druhou stranu jablka sklizená přímo ze stromu nám, pokud na sobě nemají žádné vady, mohou vydržet čerstvá celé měsíce. Musí být ale skladována na tmavém, chladném a vlhkém místě. Ideální jsou pro skladování jablek sklepy. Nějakou dobu vám ale vydrží i v zakryté bedýnce ve spíži. Ideální je bedýnku ve spíži umístit přímo na zem, kde je největší chlad.

Prořezávání jabloní

Poté, co z jabloní sklidíme plody, nesmíme zapomenout na jejich prořezání a kontrolu. Ideální je jabloně prořezat v zimních měsících a zároveň zkontrolovat, jestli stromy nenapadla nějaká nemoc. Pozor si dávejte zejména na mšici vlnitou, kterou poznáte podle bílého chmýří na větvích, pilatku, strupovitost a plíseň.

Zahradními nůžkami prostříhejte některé větve jabloně tak, aby se ke středu stromu dostalo o něco více světla a vzduchu. Tímto způsobem můžeme do určité míry předejít vzniku některých onemocnění a plísní, které tyto ovocné stromy napadají.

