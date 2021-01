Jde naučit zakrslého králíka chodit na záchod? Chce to hlavně trpělivost a důslednost

Tohle zažil určitě už nejeden chovatel zakrslého králíka. Kudy zvířátko chodí, tudy trousí svoje bobky a zanechává loužičky. A když se mu důrazně domluví, příště to udělá opět. Králík není pes, ale i jeho lze vycvičit, aby pochopil některé povely. Chce to jen se obrnit trpělivostí a být důsledný. Králík má rád pravidelnost, rituály a nesnáší změny, které vnášejí do jeho života chaos. Tím se řiďte. Dokonce je schopný pochopit rozdíl mezi ANO a NE.

S učením králíka je nejlépe začít co nejdříve

Vyzbrojte se důsledností a pusťte se do toho. Do jednoho rohu králičího kotce umístěte savý materiál – nejlépe slámu či hobliny z chemicky neošetřeného dřeva nebo piliny, které je možné bez problémů vynést a které do sebe vsáknou králičí moč. Nebo můžete použít plastovou králičí toaletu, již koupíte v některém ze ZOO shopů. Králík je v zásadě čistotné zvíře a ve svém kotci chodí na záchod na jedno místo. Proto je tak důležité nedávat savý materiál po celé ploše kotce. To by pak králík dělal svoji potřebu kdekoliv.

Na zbytek jeho kotce mimo toaletu dejte třeba kousek starého koberce. Nejlepší místo pro králičí záchod je obvykle vedle toho, kam dáváte králíkovi jeho potravu. Ono je tomu totiž tak, že králík většinou žere a zároveň i vyměšuje, protože jeho trávicí systém je takto uzpůsobený. Čerstvá potrava posunuje ve střevech tu strávenou.

Bohužel se občas stane, že sice sláma či dřevěné piliny či hobliny jsou v pravém rohu kotce, nicméně králík si pro své WC vybral protilehlý roh. Respektujte to a záchod mu přemístěte. Budete tak spokojeni oba dva.

Učíme králíka na toaletu

V králičím kotci bobky pravidelně sbírejte a dávejte do králičího WC. Jestliže králíka při vyměšování nachytáte, řekněte NE se zavrtěním hlavy a opatrně ho položte do jeho toalety. Pak ho jemně hlaďte a chvalte a říkejte ANO s kývání hlavy. Vykoná-li králík na své toaletě potřebu, odměňte ho ze začátku králičím pamlskem. Takto si králík dříve spojí, že vyměšování na WC pro něho znamená nějakou dobrotu.

Některý králík se naučí používat svůj záchod poměrně brzy, jinému to trvá déle a nepočetná část králíků se to nikdy bohužel nenaučí. Nicméně je nutná důslednost, protože králík celkem rychle pozná, že jste ve výcviku polevili, a bude si pak dělat to, co si zamane.

Je třeba mít králičí záchod i mimo kotec?

Králík je sice čistotný, ale když je pryč z kotce ve venkovním výběhu, tedy ve vašem bytě, většinou se mu nechce vracet zpátky do kotce, aby si v něm ulevil. Proto jsou jeho bobky i po podlaze ve vašem obydlí. V takovém případě je vhodné králíkovi pořídit i jednu toaletu venkovní. Problém také může nastat, když většinu dne, kdy jste třeba v práci a děti ve škole, králík tráví zavřený ve svém kotci. A ven se dostane teprve navečer.

A protože se mu nechtělo znečistit si svůj prostor k bydlení výkaly, udělal svoji potřebu až na podlaze v obývacím pokoji. Pak je lepší nechávat králíka přes den zavřeného v místnosti s podlahou se snadnou údržbou – třeba v předsíni, kde nehrozí, že by něco mohl rozkousat. A dát tam zároveň i jeho záchod, koberec na odpočinek nebo klec.

Když se králík nechce naučit chodit na WC do bedýnky

Jestliže králík stále vyměšuje své bobky kdekoliv, problém může být i na vaší straně. Třeba se mu nelíbí typ jeho podestýlky nebo je místo přesvětlené a hlučné či jste polevili ve výcviku a králíkovi se už tak nevěnujete. Někdy totiž králík svými bobky se snaží i na sebe upozornit.

KAM DÁL: Plicní červivost může vést až ke smrti zvířete. Naučte se ji rozeznat a pomoci svému čtyřnohému příteli.