Kapradiny se vrací do módy. Jejich pěstování je snadné, s topením se však nekamarádí

Kapradiny jsou nádherné dekorativní rostliny pro domácnost. Nebojte se jejich pěstování, i když je to někdy náročné

Kapradiny jsou stálicemi mezi pokojovými rostlinami, ale dříve byly častějšími zástupci rostlinné říše v našich domovech. Před desítkami let pomalu v žádné domácnosti nesměla chybět chlouba mezi pěstovanými rostlinami, kterou je velice dekorativní a až mohutného vzrůstu kapradina parožnatka. Kdo měl doma ideální prostředí pro tuto květinu, dosáhla vskutku impozantních rozměrů.

Ústřední topení je zabiják nejen kapradin

Postupem času vytlačily kapradiny z našich domovů radiátory a ústřední topení. Trvalo to dlouho, ale někde dříve, někde později přišli majitelé na to, že jim zvláště tyto rostliny chřadnou. Může za to právě topení, které snížilo vlhkost vzduchu v bytech. K dalšímu negativnímu vlivu na pěstování kapradin přispěly zplodiny z plynového sporáku nebo z vytápění karmou - průtokovým ohřívačem vody.

V současné době se nové domy vytápí podlahou, což tak nevysušuje vzduch, moderní jsou zimní zahrady a lodžie. Kapradiny se tak pomalu navracejí do našich domovů a to je dobře. Pokud budeme respektovat jejich nejdůležitější požadavek, a tím je vyšší vlhkost vzduchu, můžeme se kochat jejich nevšední krásou.

Kapradiny jsou výtrusné cévnaté rostliny. Současné druhy jsou z velké většiny byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy. Vymřelé stromovité kapradiny se hojně vyskytovaly v permokarbonských lesích. Kapradiny se poprvé objevily ve spodním devonu a největší rozvoj zažily právě během karbonu a permu.

Jaké kapradiny pro začátek?

Pokud jste se rozhodli zkrášlit interiér nějakou kapradinou, začněte těmi druhy, které jsou méně náročné. Mezi ně patří zrovna parožnatka. Té stačí ke spokojenosti, pokud máme příliš suchý vzduch v místosti, když ji jednou za čas namočíte do měkké odstáté vody. Parožnatka vytváří dva druhy listů - jedny připomínají paroží, odtud jméno, a druhé rostou do kornoutu.

Ty pomáhají rostlině svádět vodu a živiny ke kořenovému systému. Daří se jí v polostínu až stínu a ideální je zavěsit ji, aby listy, které mohou dosáhnout až metrové délky, mohly viset volně dolů. Přes léto je pěstování docela v pohodě, ale kritická je zima, kdy topením vysušíme vzduch a v místnosti může být pro rostlinu příliš teplo. Kapradina je epyfitickým druhem, to znamená, že roste na stromech. Proto jí vyhovují závěsné nádoby nebo ji můžete pěstovat přímo na kůře.

Oblíbený je ledviník

Ledviník, latinsky Nephrolepis, je asi nejznámější a nejrozšířenější kapradina. Hodí se na tmavší stanoviště. Ozdobné jsou vícenásobně zpeřené listy, které mohou být zvlněné se zkadeřenými okraji. Listy se sklánějí směrem dolů, proto je vhodné pěstování na podstavci nebo v závěsu. Kapradina je choulostivá na vlhkost, a tak často nepřežije doma první zimu. Pomůžeme jí tím, že ji držíme v místnosti, kde není příliš velké teplo, a častým rosením listů.

Sleziník byl dříve v každém domě

Oblíbenou kapradinou je pak sleziník, latinsky Asplenium. Tato pralesní kapradina ve své domovině roste epifycky na stromech a dlouhé nedělené listy tvoří růžici. Listy jsou spíše křehké a mohou se snadno poškodit, proto je vhodné se jich dotýkat co nejméně. Patří mezi nenáročné rostliny, je ale citlivá na průvan, což se projevuje hnědými skvrnami na listech.

Netík je pro náročné

Dvě stovky druhů netíků, latinsky Adiantum, náleží mezi náročnější kapradiny. Nesnášejí suchý vzduch, i když jsou teplomilnější než předchozí jmenované druhy. Rostliny jsou dekorativní vějířovitými listy složenými z mnoha drobných úkrojků. Už na první pohled působí kapradina křehce. Vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost a nesnáší průvan. Možná ji znáte z květinových vazeb.

Kapradin je nepřeberné množství druhů a kultivarů. Každý si vybere ten, který se mu líbí a kterému může poskytnout ty nejlepší podmínky. Aby se kapradiny začaly vracet v ještě větší míře do našich domovů, stačí, když budete dodržovat několik zásad.

Zásady pro pěstování kapradin

Vzdušnou vlhkost můžete zvýšit v blízkosti rostlin umístěním dostatečného množství odpařovačů. Květináče je vhodné umístit na misku s oblázky, které zaléváme vodou, a tím udržujeme v jejich okolí vlhkost. Dejte pozor na přelití. I když kapradiny mají rády vlhko, podobně jako jiné rostliny nesnášejí přemokření substrátu. Ten by měl mít kyselejší reakci a můžete jej doplnit drcenou borkou - kůrou. Nezapomínejte na rosení, a to i několikrát denně. Rosení nesnáší parožnatka a třeba žebrovice.

Velice dekorativně působí sesazení několika kapradin dohromady. Má to i příznivý vliv na zlepšení mikroklimatu. A až se poohlédnete po nějakých kapradinách v květináči pro byt, zamyslete se nad tím, že tyto rostliny zkrášlí i zahradu a skalku. Tam si samozřejmě musíme pořídit druhy, které jsou zvyklé na naše podnebí. A nebojte se, těch druhů a kultivarů je také nepřeberné množství.

