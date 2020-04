Když je zahrada pod útokem slimáků. Několik drsných triků, jak na ně

Teplé dny budou střídat ty deštivé a pro zahradu to znamená jediné. Útok slimáků. Než něco takové přijde, tak je dobré využít dostatek času a na podobnou invazi se připravit. Základem je totiž nepodcenit přípravy.

Léto už je za dveřmi a s přibývajícím počtem dešťů se vyrojí celé armády slimáků. Ideální je bojovat od května do července, aby se omezil počet vajíček, které v srpnu nakladou. Když se v tomto období prevence podcení, musíte přitvrdit.

Kolik druhů?

Člověk si pod jménem slimák představí jen jeden druh. Popravdě je jich však velké množství. Jedná se o plzáka hnědého, zahradního, žíhaného nebo lesního. Nový nepopulární škůdce pochází ze Španělska a už svou aktivitou zaměstnává zahrádkáře doslova v celé Evropě.

Miláčci zahrad se cítí nejlépe, když je vlhko a prší. Všichni si moc dobře všímají, jak se na zahradě vyrojí jako houby po dešti. Ano a i houby mají rádi. Nejlepší jsou pro ně teploty pohybující se kolem 12 až 18 stupňů Celsia.

Nejlepší menu pro slimáka jsou semenáčky zeleniny, srdíčka zelí a salátů. Jejich apetit roste po ochutnání květáku, kapustě, rajčat, kukuřice a ovoce, které jste nestihli sebrat ze země.

Po obědě?

Zní to jako poctivý nedělní oběd. Kachna a pivo. Lahůdka a zlatavý mok však může dobře pomoci i na zahradě. Ten nejpřirozenější způsob obrany je pěstovat kachny. Ty se o ně postarají, protože je s chutí pojídají. Vyřešíte tak dvě mouchy jednou ranou. Výkrm kachniček, které jsou následně vhodným výkrmem pro vás.

Když vám nevadí ježci a ropuchy, nebojte se je přilákat, protože jsou jejich přirozenými nepřáteli. Tento způsob likvidace je úplně přirozený a nemusíte se sami trápit jejich likvidací. Stojíte však proti silnému nepříteli, který se jen tak nedá. Ropucha, ježci, slepýši, rejsci a některé druhy ptáků sice pomůžou, ale v žádném případě ne definitivně. Na řadu musí přijít lidská ruka.

Sůl nad zlato

Ten nejznámější způsob likvidace je solí. Na jednu stranu je sůl nad zlato, ale co je horší, je nehumánní způsob, jakým je vyprovodíte ze světa. Když vás bolí pohled na rozpouštějícího se slimáka, neváhejte a začněte s pravidelným sběrem. Nejlepší je do práce se pustit ráno a večer, kdy jde celá armáda útočit na vaši zahradu. Co s nimi, když je nasbíráte, je otázka.

Někdo je zalije horkou vodou a někdo je vypustí mimo pozemek. Důležité je umět ochránit zahrádku se zeleninou nějakou malou zábranou. Zkuste na zahradě vysadit i levanduli, kopr, česnek, šalvěj, pivoňku, pelyněk nebo tymián.

Zbytek vyvětralého piva můžete použít jako past, které žádný slimák neodolá. Stejně jako umí být lidé závislí na alkoholu, tak slimáci mají velké chutě.

Nejzoufalejším zahrádkářům může pomoci chemie, ale ta může negativně ohrozit růst vašich květin nebo zeleniny. Nejpopulárnější jsou granule, které rozsypete po slimáčí stezce. Tak hodně štěstí!

