Ideální bylinka na klouby a otoky? Přeci kostival, říká bylinkářka a prozrazuje nejlepší recepty

Na rychlejší a lepší hojení ran můžete využít i přírodních cest. Skvělý a doslova zázračný je na tento druh neduhu především kostival. Co vše tato bylinka dokáže? To nám vysvětlila Kateřina Doubravová, která se léčitelstvím a obecně přírodními preparáty na nejrůznější bolesti i bolístky zabývá celý život. Dříve by se jí možná říkalo "babka bylinkářka".