Monstera je rostlina původem z tropických pralesů, kterou jsme ale dokázali „zkrotit“ a dnes ji vnímáme jako nádhernou a dominantní pokojovku. Navíc je nenáročná na péči, takže se hodí i do bytu méně zkušených pěstitelů. Také byste chtěli mít doma rostlinu s až půlmetrovými listy? Stačí vědět, co potřebuje.

Monstera je rostlina původem z tropických pralesů, kterou jsme ale dokázali „zkrotit“ a dnes ji vnímáme jako nádhernou a dominantní pokojovku. Navíc je nenáročná na péči, takže se hodí i do bytu méně zkušených pěstitelů. Také byste chtěli mít doma rostlinu s až půlmetrovými listy? Stačí vědět, co potřebuje.

Monstera svojí skutečně monstrózním podobou upoutá na první pohled. Možná ne v momentu, kdy si ji budeme jako malou kupovat, ale později rozhodně. Roste totiž poměrně rychle a za minimum péče se odvděčí opravdu vydatně.

Kam s monsterou?

Jak bylo uvedeno, je to rostlina pralesní. Z toho vyplývají také její požadavky na umístění v bytě. Ve své domovině, tedy hlavně v pásu kolem Mexika a Brazílie, si užije teplé, vlhké prostředí s dostatečným přísunem rozptýlených slunečních paprsků. A podobné prostředí by samozřejmě ráda našla i u nás. V bytě ale nebudeme kvůli ní vytvářet tropický skleník, stačí postavit ji na místo, kde bude mít dostatek světla (ne ale na přímé slunce) a teploty nebudou klesat příliš pod 20 °C. Hodí se tedy do obývaných místností, nejlépe do těch, kde i v zimě udržujeme příjemnou teplotu.

Dostatek světla je pro rostlinu rozhodující a pokud bychom jí ho nedopřáli dostatek, nemuseli bychom se dočkat krásně specificky tvarovaných listů, místo kterých by monstera tvořila listy docela běžné bez děrování.

Miluje rašelinu

Monstera bude vděčná za půdu s vyšším obsahem rašeliny. Je to liána, takže rozhodně uvítá, bude-li mít k dispozici jako imitaci jejího přirozeného prostředí místo stromu, po němž by se pnula, alespoň nějakou oporu. Přesazování monstery by mělo probíhat přibližně po dvou letech, květináč přitom zvolíme samozřejmě o něco větší, ale ne zase o mnoho - stačí tři centimetry v průměru.

Dopřejte jí prales

Při péči o jakoukoliv rostlinu je dobré představit si, v jakých podmínkách žije v přírodě. V případě monstery se jedná o tropický prales, kde je teplo, vlhko a rozptýlené světlo. Znamená to, že i vaše monstera bude potřebovat kromě světla a tepla dostatečnou zálivku, nikoliv ale denní. Další vodu rostlině dopřejeme v momentu, kdy je přibližně třetina hloubky zeminy již proschlá - jednoduše řečeno přibližně jednou za týden, v letním období samozřejmě častěji než v zimě. V létě bude vděčná za přihnojení přibližně jednou v měsíci hnojivem pro zelené nekvetoucí pokojovky. A stejně jako v pralese, i v bytových podmínkách monstera uvítá “déšť”, tedy občasné rosení listů. Na tuto péči reaguje opravdu dobře.

Chcete mít víc rostlin?

Pokud byste se rozhodli monsteru množit, věřte, že nejde o velký problém. Stačí oddělit jeden z listů spolu se vzdušným kořenem, nechat jej několik dnů ve vodě a potom zasadit do stejného substrátu, tedy s obsahem rašeliny. Ve většině případů není s uchycením a růstem nové rostliny problém. Můžeme dokonce zkusit nechat zakořenit také list bez vzdušného kořene, v takovém případě ale musíme počítat s jeho delším pobytem ve vodě, než si vytvoří vlastní kořeny.

Pozor na zvířata

Monstera je rostlina jedovatá. Nikdo nepředpokládá, že bychom ji zkoušeli konzumovat, pokud ale máme v bytě také zvířata, je nutné dávat na jejich soužití pozor. Ačkoliv se nestává příliš často, že by kočky nebo psi dostali na monsteru zálusk, pokud by se tak stalo, je lepší situaci konzultovat s veterinářem.

Zajímavost na závěr

I když v našich podmínkách považujeme monsteru za rostlinu, od níž se květů nedočkáme, v jejím přirozeném prostředí kvete a dokonce na ní dozrávají i jedlé plody (jako jediná část rostliny nejsou jedovaté). Toho se v obýváku ale určitě nedočkáme. Nicméně i tak bude brzy monstera dominantní a moderní ozdobou vašeho bytu.

KAM DÁL: Češi plivou na vlastní minulost, píše ruská Pravda. Opírá se přitom o Haló noviny, Parlamentní listy a Zemana