Češi plivou na vlastní minulost, píše ruská Pravda. Opírá se přitom o Haló noviny, Parlamentní listy a Zemana

Přesunutí sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Bubenči v Praze 6 do depozitáře je v Rusku ožehavým tématem. O akci píše tamní tisk a jeho pohled na pietu, která má být ve světě prokazována ruským bojovníkům, je nesmlouvavý. Je samozřejmé, že ruská média využívají české zdroje. Jaké to jsou? A jak o této události píše Pravda?

Ruský server pravda.ru obsáhle informuje o odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. Čechy přitom označuje za národ, který „plive na vlastní historii“, ačkoliv je hned v úvodu uvedeno, že se se sochou i nadále počítá a byla vypsána soutěž na její využití v některé z „paměťových institucí“…

Zdroje informací

Z českých médií, v nichž byly publikovány články, komentující tento krok, ruský text cituje hlavně Haló noviny, které připomínají, že šlo o rozhodnutí radnice Prahy 6 a návrh na tento krok podaly TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN. „Administrativní budova, kde zastupitelé zasedali, byla hlídána, novináři i občané museli projít bezpečnostním rámem. Tato opatření byla vyvolána velkým protestním hnutím proti zboření památníku,“ uvádí server, který využil také další části textu, kde se píše, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář ve svém projevu opět učinil několik „nejasných, nediplomatických a dokonce nepřátelských prohlášení o Koněvově pomníku a Ruské federaci.“

Vyzdvihují Ondráčka i "obyčejné lidi"

Server dále vyzdvihuje vystoupení komunisty Zdeňka Ondráčka a poslankyně Ivany Nevludové (dříve SPD, nyní JAP - Jednotní – alternativa pro patrioty), kteří dosavadní umístění sochy obhajovali. Opakem k těmto vystoupením pak byl, jak je zmíněno, proslov poslance Jana Lipavského za Piráty, který sochu nazval památkou komunismu.

Z projevu „obyčejných lidí“ je pak vyzdvižen 92letý Stanislav Hejduk, účastník pražského povstání, a pan Aleš Moravec, který dle tisku oslovil starostu městské části s připomínkou významu ruské armády v boji proti fašismu.

Prezident ke zklidnění situace nepřispěl

Jak je jasné z textu na ruském serveru pravda.ru, k obhajobě postupu radnice Prahy 6 v očích jeho novinářů nijak nepřispělo ani vyjádření, které v této souvislosti poskytl prezident republiky Miloš Zeman. Server konstatuje, že český prezident Miloš Zeman ve svém prohlášení uvedl, že „starosta Kolář se snaží odstranit sochu Koněva, aby bylo možné postavil podzemní garáže. To je naše ostuda. Koněv byl symbolem vojáků, kteří padli během osvobození Prahy a Československa.“ Toto Zeman prohlásil v televizi Barrandov a ruský server si toho všiml.

Co na to Parlamentní listy?

Do tohoto schématu pak zapadá také další citovaný text pocházející z Parlamentních listů. Tentokrát se jedná o vyjádření děkana právnické fakulty UK Jana Kuklíka, vystupujícího v pozici nezávislého odborníka. Ten prohlásil, že „Koněvovy zásluhy na osvobození Československa jsou nejvýznamnější a mělo by být řečeno, že jsou nepopiratelné, protože bez klíčové účasti Sovětského svazu by spojenci pravděpodobně nikdy nepřekonali nacistické Německo.“

Stejný zdroj podle zmiňovaného serveru hodnotí také účast I. S. Koněva na přípravě vstupu vojsk do republiky v roce 1968, kdy v květnu navštívil Československo, kdy je uvedeno, že jeho tehdejší setkání s Ludvíkem Svobodou nemělo přinést žádné klíčové informace pro následnou invazi. Přesto podle ruského textu Kuklík připustil, že rok 1968 opravdu velmi změnil naše vztahy s SSSR, byl to jen důležitý historický zlom a orientační bod. Koněva pak označil za „oběť“ této proměny.

„Nějaké malé zastupitelstvo“

Dalším vyjádřením, které podle článku zapadá do prezentovaného názoru, je sdělení vědeckého ředitele Ruské vojenské historické společnosti Michaila Myagkova o tom, že „historická slepota zasáhla mnoho lidí ve východní a střední Evropě. Nějaké malé zastupitelstvo, aniž by uspořádalo referendum mezi obyvateli regionu, rozhoduje o přemístění pomníku. To nezapadá do žádného rámce,“ tvrdil historik.

Ten zároveň podle Pravdy pochybuje, že se jedná o odraz roku 1968. „Je to pouze z toho důvodu, že je v českých učebnicích Sovětský svaz prezentován pouze jako agresor. Češi úplně zapomněli, že se Česká republika v roce 1938 proměnila v protektorát Čechy a Moravu a vytvořila z Československa loutkový stát. Zapomněli, že české firmy Škoda nebo ČKD pracovaly pro wehrmacht, zásobovaly ho tanky, které drtily naše vojáky poblíž Moskvy, že vyráběly letecké motory. Úplně zapomněli, že Koněvovy tanky přijely, aby pomohly pražskému povstání roku 1945 a zachránily mnoho tisíc českých životů,“ uvedl s tím, že podle jeho názoru „Češi plivou na vlastní historii“.

Jiný pohled

Jinému názoru dává prostor alespoň zpravodajský kanál RIA Novosti, který nejprve zveřejnil návrh ruského senátora Sergeje Tskova na zavedení ekonomických sankcí proti České republice v souvislosti právě s rozhodnutím o odstranění sochy maršála Koněva.

Podle jeho názoru je potřeba „Evropskou unii potrestat, protože přemýšlí jen o penězích a nezáleží jí na morálních a duchovních hodnotách“. Na druhou stranu ale Novosti daly také možnost k náhledu na situaci z druhé strany, když zveřejnily oficiální názor Ministrerstva obrany ČR, podle nějž se na sochu nevztahuje dohoda o péči o vojenské hroby, protože v místě, kde socha stála, maršál Ivan Stěpanovič Koněv nebyl ani zabit ani zde není pochován.

Pravda má jasný názor

Prezentace akce prostřednictvím Pravdy je jednoznačná a rozhodně se nesnaží dívat na situaci jakkoliv objektivně. Šlo podle ní o akci s níž patrně nikdo nesouhlasí, a to zvláště pak sám hlavní představitel země prezident Miloš Zeman, který již dnes ví, že by na místě sochy měly být vybudovány garáže. Přesto nebo právě proto je třeba potrestat celou zemi, lépe však Evropskou unii…

Vnímání povinné úcty zvláště vůči vojenským osobnostem je tak na obou stranách zjevně zcela odlišné a pochopení patrně nemožné. Zdá se, že debaty a akce, spojené s tímto krokem, ještě nejsou u konce. Zvláště, když ani názory vrcholných politiků naší země nejsou jednotné. Například Moskva nyní uvažuje o „odvetném kroku“ - přejmenování stanice metra Pražská na Maršála Koněva.

