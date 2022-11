Nekupujte předražený chřest, vypěstujte si ho doma

Chřest je sice ideální zasadit brzy na jaře, můžete se do toho pustit i v teplejší podzimní dny, jak na svém webu uvádí Homes and Gardens.

Při výsadbě chřestu je potřeba si uvědomit, že si na svou úrodu budete muset počkat mnohem delší dobu než u ostatních druhů zeleniny.

Chřest je totiž jedním z mála druhů víceleté zeleniny, kterou není potřeba opakovaně vysazovat. Stačí ho zasadit jen jednou a z jeho plodů se můžete těšit až dalších 25 let.

Pro výsadbu chřestu je důležité vybrat ideální místo, bude ho totiž okupovat dlouhá léta. Ideální je chřest vysadit na slunné místo a ujistit se, že půda, do které ho sázíme, není kyselá ani zásaditá, měla by se pohybovat na hranici 6,5 až 7 pH. Důležitá je také pravidelná zálivka.

Chřest vám vám může na zahradě bez problémů růst déle než dvě dekády, není to ale jen tak. Toto dlouhé období, ve kterém tento druh zeleniny nemusíte znovu zasazovat a budete ho zkrátka jen sklízet, je vykoupené počátečním čekáním.

Na sklizeň chřestu si totiž počkáte zhruba 3 roky. Nedoporučuje se plody chřestu sbírat dříve, mohli byste tak ohrozit vaši sklizeň v následujících letech.

Jak na výsadbu chřestu?

Do záhonu, do kterého budete tzv. chřestové korunky, neboli spící jednoleté rostliny chřestu sázet, nezapomeňte zapracovat nějaký typ hnojiva, jak na svém webu uvádí The Spruce. Ideální je do budoucího chřestového záhonu zapracovat domácí kompost. Zároveň také ze záhonu odstraňte veškerý plevel, také po výsadbě plevel pravidelně odstraňujte.

Důležité je pamatovat na to, že chřestové korunky kolem sebe potřebují mít hodně místa, vysaďte je tedy v rozmezí zhruba 30 cm. Zároveň není ideální chřest zasadit v těsné blízkosti ostatních druhů zeleniny, nerad zápasí o potřebné živiny. V následujících letech plody chřestu tyto mezery vyplní.

Chřestové korunky zasypte hlínou tak, aby ze záhonu nevyčnívaly. Tento druh zeleniny můžete vypěstovat i ze semínka, to se ale nedoporučuje, čekali byste totiž na sklizeň o rok déle.

