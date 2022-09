Jak se lehce zbavit plevelu a zařídit, aby se nevrátil

Existuje hned několik jednoduchých a levných způsobů, jak se plevelu zbavit jednou provždy, a to i bez toxických chemikálií.

Ruční trhání plevele

Pokud máte chvilku volného času, který můžete strávit na zahrádce, můžete se plevelu zbavit postaru, ručně. Vezměte si k ruce motyčku, hrabičky, malou lopatku a rukavice a snažte se plevelu zbavit i s kořeny, zajistíte tak, že se na vaši zahradu nevrátí.

Použití octa, mulče nebo novin vám ale s ručním trháním plevele a zabránění v jeho opětovném růstu pomůže.

Mulč proti růstu plevele

Pokud je vaším největším problémem neustále se navracející plevel, vsaďte na mulčování.

Pokud na místa, kde se plevel vyskytuje, nasypete kůru nebo nějaký jiný mulčovací materiál, zabráníte tak, aby se jeho semínka dostaly do zeminy. Nejdříve ale nezapomeňte plevel vytrhat. Dokonce ani semínka, která by se nějakým zázrakem do zeminy přece jen dostala, nevyrostou. Mulčem totiž také zajišťujete, že se k nim nedostane světlo, které je k jejich vývoji nezbytné.

Zbavte se plevele pomocí octa

S vytrháváním odolného plevele vám pomůže i obyčejný ocet. Ideální je, když octem naplníte sprejovou láhev a poté s ním nechtěný plevel hojně postříkáte.

Nakonec už stačí jen nechat ocet působit a máte hotovo. Dávejte si ale pozor, aby se ocet nedostal i na rostliny, kterých se zbavit nechcete, mohl by na nich napáchat nemalé škody. Plevel během několika následujících hodin odumře a poté už jen stačí ho sebrat ze země.

Prevence růstu plevele s novinami

Růstu plevele můžete zabránit dokonce i pomocí obyčejných novin. Stačí si jen rozmyslet, kde přesně na vaší zahradě chcete mít místa, na kterých žádné rostliny neporostou, a zaskládat je silnou vrstvou novin.

Noviny zafungují jako bariéra mezi půdou a slunečními paprsky a semínka plevele, která se v zemině skrývají, tak nevyrostou.

Zdroj: Bob Vila

