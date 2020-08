Nestíháte vařit? Přinášíme recepty bez použití trouby, hotové za pár minut

Poslední prázdninový víkend a vše se vrátí do starých kolejí. Děti do školy, dospělí do práce a maminky večer k plotně, aby nasytily celou rodinu. Teď už ale nemusíte stát v kuchyni celou věčnost, naše recepty zvládnete za pár minut a bez nutnosti zapínat troubu.