Odstraňte vodní kámen z kohoutků lehce a levně

Vodní kámen zanechává bílé skvrny jak v koupelně, tak mimo jiné i na umyvadle v kuchni. Tyto skvrny je nutné co nejdříve odstranit, není to ale jednoduché, pokud tedy nevíte, jak na to.

Nedoporučuje se odstranění vodního kamene odkládat nebo oddalovat, protože vodní kámen se může začít na skvrny vrstvit a bude tak ještě mnohem složitější ho odstranit.

Není sice zdraví nebezpečný, ale může mít negativní vliv na správnou funkčnost kohoutků a sprchových hlavic. Nahromaděný vodní kámen je totiž může částečně zablokovat, proto je nutné ho odstraňovat okamžitě.

Jedním z nejlepších pomocníků se zbavením se vodního kamene je obyčejný citron. Nevzhledné bílé skvrny od vodního kamene totiž lehce odstraníte citronovou šťávou.

Potřebujete:

citronovou šťávu

hadr na úklid

elastickou gumičku

drátěnky

rukavice

lahev se sprejovým uzávěrem

Citronová šťáva obsahuje kyselinu citronovou, proto může v určitých podmínkách působit podobně jako bělidlo. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že citronová šťáva není na odstranění vodního kamene dostatečně účinná.

Postup:

Nasaďte si rukavice a během celého procesu je nesundavejte. Nalijte citronovou šťávu do lahve se sprejovým uzávěrem a posprejujte místa, ze kterých chcete vodní kámen odstranit. Citronová šťáva ale může z některých míst, mezi které patří i kohoutky, odkapávat a nemůže tak dostatečně působit na vodní kámen. V takovém případě nasprejujte citronovou šťávu na hadr na úklid a připevněte ho ke kohoutku gumičkou tak, aby mohla citronová šťáva působit na vodní kámen. Po několika desítkách minut můžete setřít uvolněný vodní kámen hadříkem, případně na něj použít drátěnku.

Zdroj: Express

