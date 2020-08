Okurková plíseň si nevybírá a je snadno přenosná. Důležitá je prevence, pomáhá síť i mléčný postřik

Chvíle, kdy se na listech okurek objeví jisté nažloutlé skvrny, se bojí snad každý zahrádkář. V drtivé většině případů to totiž znamená, že se s úrodou budeme moci rozloučit. Okurková plíseň je navíc poměrně jednoduše přenosná a ohrožená jsou tak třeba i rajčata. I proto je dobré nepodceňovat prevenci, náležitě se o okurky starat a plíseň tak držet co nejdál od naší zahrady. Jak na to?