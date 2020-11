Psí obezita je velký problém a vede k mnoha nemocem. Pomozte svému kamarádovi, než bude pozdě

Stejně jako u lidí je i u psů (ostatně jako u koček a jakéhokoliv dalšího zvířete) velmi nebezpečná obezita - a to hned z mnoha důvodů, které jsou podobné jako u lidí. Zvíře, které trpí nadváhou nebo je dokonce přímo obézní, má zbytečně přetěžované klouby, což znamená, že se brzy pro psa stane pohyb nepříjemným až bolestivým. A dostáváme se do začarovaného kruhu - takový pejsek jistě bude raději ležet v křesle, než aby radostně běhal venku. Nedostatek pohybu pak vede k dalšímu přibývání na váze…

Každé plemeno je na tom jinak

Jestliže pes nosí víc kilogramů (u malých plemen třeba i jediné kilo), než je pro jeho plemeno přirozené, dochází k rychlejšímu opotřebení chrupavek a to může vést ke vzniku a rozvoji bolestivé artritidy. A to bychom jistě našemu čtyřnohému kamarádovi nepřáli.

S obezitou souvisí i další nemoci

Dalším problémem, který může obezita vyvolat, jsou oběhové potíže a problémy se srdcem i plícemi, ledvinami, játry i dalšími orgány. Jak u psů, tak u fen může jít ruku v ruce dokonce snížená plodnost, ale vyskytnout se mohou i nejrůznější záněty nebo dokonce rakovina. Lidské jídlo může u psa vyvolat i alergické reakce. To opravdu nestojí za to - lepší je odolat “psím očím” vašeho čtyřnohého kamaráda a na misku mu dát jen opravdu to, co mu prospívá. Výběr je velký.

Důvody jako u lidí

Největší problémy, které vedou k obezitě, jsou také stejné jako u lidí. Buď může jít o nedostatek pohybu, nebo o nevhodnou stravu, často podávanou ve zbytečně velkém objemu.

nedostatek pohybu

chovatelé nemají na zvíře dost času

chovatel se sám nerad hýbe, tak raději nechá psa jen chodit kolem lavičky v parku

pes není motivován k pohybu například hrou

​ špatná strava

​ pes je překrmován

potrava se stane odměnou

zvířeti je podávána nevhodná strava (zbytky jídla od stolu a podobně)

kastrace

po kastraci je u většiny plemen nutné upravit životosprávu

věk

starší zvířata mají obecně horší vztah k pohybu a snadněji přibírají na váze

plemeno

některá plemena jsou k nadváze náchylnější

Jak poznat psa s nadváhou?

I přes veškerou snahu o tu nejlepší péči se ale může stát, že má zvíře k nadváze zkrátka sklony nebo se chovateli nepodaří udržet jej v té nejlepší formě. Jak máme ale poznat, že už pes překročil zdravou hranici? Podle veterinářů je možné zkusit jednoduchý test, který snadno napoví, jak na tom váš svěřenec je. Když mu položíte ruku na bok a nenahmatáte žebra - nebo jen s obtížemi - má pes problém. Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. Ale co?

Jak snižovat hmotnost u psa?

Psí hubnutí se řídí základním pravidlem, platným i u lidí. Stejně jako postupně přibíral, měl by také postupně hubnout. Rozhodně by nebylo správné ze dne na den přestat psa krmit, respektive nechat jej hladovět s mnohem menším přísunem krmiva, než na které byl zvyklý. Je dobré poradit se s veterinářem a pořídit krmivo, které vyhovuje dietnějšímu režimu. Stejně tak je dobré nejprve zjistit, jaký díl hmotnosti by měl pejsek shodit. Určitě ale nesmíme psí nadváhu přehlížet.

Pomalu a postupně

Stejně jako přechod na nové a správné stravovací návyky musí být pozvolný i přechod od převážně spícího k aktivnímu zvířeti. Není možné si představovat, že se během týdne stane z poměrně pohodlného zvířete sportovní typ. Pokud má větší nadváhu, může mu pohyb dokonce dělat problémy. Bude tedy nutné začít opravdu pomalu, ale pokud možno hned.

Důležitá porada

O psa se většinou stará víc lidí. Není tedy možné, aby nový režim dodržoval jen jeden z nich a ostatní jej krmili a venčili stále stejně. Proto je nutné před změnou informovat všechny členy rodiny, uspořádat poradu a potom hlavně důsledně vše dodržovat. Na nová pravidla si jistě během několika dnů všichni zvyknou a zdravý pes bude odměnou za trochu snahy navíc.

