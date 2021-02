Se zašpiněnou a umaštěnou troubou a sporákem si poradí citron, ale také soda a ocet

Trouba a sporák dostávají tradičně dost zabrat. Poradíme vám, jak zatočit s mastnotou v troubě a sporáku a jak to udělat, aby po vyčištění kuchyňští pomocníci vydrželi v perfektním stavu co nejdéle. Jde to celkem snadno, jen na to musíte mít ty správné věci.