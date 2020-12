Silvestr mohou přečkat v klidu i zvířata: Záleží jen na chovatelích, jak se o ně postarají

I když se už v posledních letech mnoho měst a obcí odhodlalo vydat vyhlášky, které omezují ohňostroje nebo používání petard, se silvestrovskými oslavami si poradí jen málokde. Všude ale žijí zvířata, která tu lidskou fascinaci změnou letopočtu a rámusem venku jednoduše nemohou pochopit. Pak jsme tady my, jejich páníčkové, kteří se musí chopit řešení. Pojďme tedy letos svým čtyřnohým společníkům pomoci. Není to tak složité. Většinu z nich uklidní už naše přítomnost a vědomí, že je chráníme.

Strach z nebezpečí

Co vlastně domácím zvířatům na ohňostrojích a petardách tak vadí? Právě ten hluk. Jen si představme, že bychom byli tvorové přece jen o něco přírodnější, než je dnešní člověk se všemi svými znalostmi a zkušenostmi. My víme, o co běží, ale kdybychom žili v chalupě v lese, kde je po celý rok ticho a najednou nám nad komínem začaly vybuchovat petardy, jistě bychom byli vyděšení.

Rána znamená nebezpečí

Takové zvuky jednoduše do přírody a tím i do zvířecího života nepatří a když už přijdou, většinou věští nebezpečí, před kterým je potřeba co nejrychleji utéct. Uvědomme si také, jak nedokonalý je náš sluch v porovnání s tím zvířecím. Když pak takové zvuky a rány často vadí nám, co by měla říkat zvířata, kdyby nám mohla vysvětlit svoje pocity. Vždyť také právě přelom roku je vždy obdobím, kdy se ztratí a zaběhne největší počet zvířat.

Buďte s nimi

Abychom tedy předešli zbytečnému stresu našich domácích miláčků, měli bychom rozhodně být s nimi doma. Letos to nebude žádný problém, protože stejně zákaz vycházení zamezí jakémukoliv hromadnému veselí, a tak si alespoň můžeme v klidu a bez lítosti, že se ostatní baví v restauraci, natrénovat ten správný zvířecí konec roku.

Opravdu výjimečný den

O psa nebo i o další zvířata se postarejte raději doma, a to i v případě, že jsou to tvorové po většinu roku venkovní. Připravte jim v klidné části bytu pelíšek pro případ, že by přece jen chtěli být sami, ale počítejte spíš s tím, že budou vyžadovat vaši společnost, kterou jim v takovém případě určitě neodepírejte. Počítejte také s tím, že ani to nemusí nutně stačit a zvíře ve strachu třeba shodí kytku nebo převrhne židli. Opravdu nemá smysl se na něj v takovou chvíli zlobit. Pokud má chovatel zkušenosti, že jeho zvíře snáší rámus z ohňostroje zvlášť špatně, pomůže veterinář a uklidňující prostředky. To ale raději až skutečně v krajním případě.

Zvukem proti hluku

Dobré je zatáhnout i závěsy, které utlumí jak hluk, tak i nepříjemné záblesky, které mohou zvířata také dráždit. Když v bytě poběží třeba televize, nebude kontrast mezi absolutním tichem a ránami zvenku tak velký a zvířata mohou reagovat klidněji. I když jste vzali zvíře, které je zvyklé trávit i noci venku, výjimečně domů, nemusí to stačit. Neodepírejte jim svoji pomocnou ruku, pokud se k vám chtějí schovat. Je to výraz největší důvěry a pocty, jaké se vám může dostat. Vždyť vám váš kamarád věří natolik, že se v případě nouze, z níž nezná východisko, svěří právě vám. Co víc byste si mohli přát, co je větší důkaz bezmezné důvěry, kterou k vám zvíře chová?

Ven ano, ale ne pozdě

A nezapomeňte, že i poslední den roku je nutné, aby se zvířata vyvenčila. Nenechávejte to ale tentokrát na pozdni hodiny, raději si užijte trochu delší procházku brzy z večera, kdy ještě není taková pravděpodobnost výbuchů. A každopádně mějte psa na vodítku, i když je jindy zvyklý běhat volně. Zvíře by také mělo být snadno dohledatelné v případě, že by se přece jen zaběhlo. Dnes už mají být všichni psi očipovaní, což ale samo o sobě rozhodně nestačí. Zkuste se raději ještě jednou přesvědčit, jestli je váš čtyřnohý přítel také zapsán v některém z registrů.

