Vašeho psa nezabíjí jen čokoláda. Nebezpečné mohou být i některé druhy masa, tak pozor na ně

Každý chovatel psa už určitě někdy slyšel, že čokoládu by jeho miláček nikdy ochutnat neměl. Je to jedna z věcí, které mu rozhodně do tlamy nepatří. Theobromin, který je v ní obsažený, může vyvolat křeče a zvracení a dlouhodobější konzumace je pro jeho organismus celkově škodlivá. Psi to patrně nevědí, protože ze zkušenosti mnoha chovatelů je to právě čokoláda, která je až magicky přitahuje. Oproti notoricky známé sladkosti jsou ale i další potraviny, o jejichž škodlivosti pro psy se toho tolik neví. Třeba takové syrové vepřové nebo rybí maso…

Nepravá vztaklina z vepřového masa

Chceme psovi dopřát trochu té “přirozené stravy”, tak mu dáme kus syrového masa. Je to přece šelma. Jenomže bychom měli vědět, že například vepřové maso může způsobit tak zvanou Aujeszkyho chorobu. Co to je? Jde o virové onemocnění prasat, které je ale přenosné i na další zvířata, včetně psů. Viry napadají nervovou soustavu zvířete a jeho dýchací soustavu, pro psy jde o chorobu smrtelnou. Příznakem je úporné svědění a projevy u psů jsou nápadně podobné vzteklině, proto je někdy označována také jako nepravá vzteklina, oproti té skutečné ale není přenosná na člověka. Stejně tak by neměl pes dostávat syrové rybí maso.

Nebezpečné rozinky (a víno)

Stejně jako psi, pokud bychom jim to dovolili, vyhledávají sladkosti včetně pro ně jedovaté čokolády, nepohrdnou většinou ani rozinkami - a tady nastává další problém. Kuličky vína, jejichž sušením se sladké rozinky vyrábějí, obsahují látku ochratoxin, která je pro psa nebezpečná. Konzumace rozinek tak může vést k poškození ledvin zvířete. Stejnou látku samozřejmě obsahují i čerstvé kuličky vína.

Opatrně se syrovými vejci

Jsou ale take potraviny, které obecně mnozí chovatelé považují - nebo alespoň ještě nedávno považovali - za samozřejmé a pro zvířata dokonce prospěšné. Jde třeba o syrová vejce, která mají mít blahodárný efekt na kvalitu zvířecí srsti. I v syrových vejcích se ale může, stejně jako v jakékoliv syrové potravě, skrývat určité nebezpečí, například ve formě samonely, kterou navíc mohou od svých psích přátel nakonec chytit i jejich chovatelé. Ani mléko, jímž naše babičky psy (a hlavně kočky) krmily zcela běžně a často vlastně tvořilo podstatnou část jejich stravy, nedělá zvířatům dobře. Tentokrát jde o problémy se zažíváním, které se projevují průjmovým onemocněním.

Podívejte, co má rád!

Nezkušení chovatelé se rádi chlubí tím, co všechno má jejich pes rád. Některá zvířata se ale doslova vrhají po avokádu, které jim výjimečně chutná. Ani toto ovoce bychom jim ale neměli dopřávat, ať loudí sebevíc. Odolat jejich smutným pohledům je jen a jen v jejich vlastním zájmu. Persin, obsažený v avokádu, totiž nejen že může vyvolat u zvířete těžké dýchací potíže, ale způsobuje také závažné poškození srdce. A to za to přece jistě nestojí.

Je potřeba uklízet

Psa v bytě ale neohrožují jen potraviny, které jim sami předložíme nebo je necháme ležet na místech, kde ses mohou zvířata sama “obsloužit”. Pokud chováme doma psa, musíme si dávat velký pozor i na další předměty, které zvlášť mladá zvířata lákají ke hře a prozkoumání. Jedním z příkladů jsou tužkové baterie, jež dosloužily a chovatel je nechá po výměně ležet na stole. Stačí chvíle nepozornosti a jsou pryč. Nejspíš na psím pelíšku, kde jsou podrobovány důkladnému zkoumání, dají-li se rozkousat. Ano, bohužel dají a chemické látky v nich obsažené pak poleptají tlamu i zažívací trakt zvířete, které často takovou hru zkrátka nepřežije.

Zvířata zvládnou doslova "psí kusy"

S některými psy je to těžké. Zatímco jiné ani nenapadne ochutnat například silně aromatické mýdlo, právě ten váš se o to docela dobře může pokusit. Je to něco jiného, něco zvláštního a třeba je do i dobré. Následovat budou křeče a pravděpodobně to bude to poslední, co vaše zvíře v životě ochutná. Stejně tak ale mohou působit i další “neškodné” prostředky z koupelny, jako je pro zvířata velmi nebezpečná ústní voda, přísady do koupele a podobně. Proto je potřeba stále si uvědomovat, že se pes sám o sebe nepostará a nespoléhat na to, že zvíře přece není hloupé a nebude ochutnávat věci, které mu škodí. Teorie některých chovatelů, že příroda psovi nedovolí pozřít něco, co by jej mohlo otrávit, opravdu neplatí. Jsme to my, lidé a chovatelé, kteří se musí o svého psího přítele postarat a domov přizpůsobit jeho přítomnosti.

