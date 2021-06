Vytvořte si na zahrádce vlastní oázu klidu: Je to snadné, odpočívat se vám bude jedna báseň

Pokud je vaše zahrádka zavalená zahradním nábytkem, dětskými hračkami apod., moc si na ní neodpočinete. Takovému chaosu se budete chtít spíš vyhnout než si užít pár pěkných chvil. Ovšem můžete to změnit. Přinášíme vám 5 tipů, jak na to.

1. Minimalismus

Zbavte svoje venkovní místo odpočinku všeho, co tam nepatří, a i toho, co přebývá. Sami uvidíte, jak obrovský rozdíl to bude. Pokud například máte na zahradě stromy, jejichž větvě jsou přerostlé a celá zahrádka kvůli nim vypadá nevzhledně, nebojte se toho a pusťte se do jejich řezání. Zahrada tak prokoukne a vaše úsilí bude určitě stát za to. Dalším důležitým krokem je odklidit veškeré dětské hračky z dohledu, pořiďte si na ně venkovní box s víkem. Kyblíčky a lopatičky už vám tak nebudou kazit výhled na váš malý kousek přírody.

Cílem zkrátka je odklidit cokoliv, co vám na zahrádce nedělá radost, a transformovat ji tak ve vaši soukromou oázu klidu.

2. Pohodlné sezení

Pokud si na zahrádce nemáte kde sednout, moc si na ní neodpočinete. Samozřejmě můžete zvolit jakýkoliv zahradní nábytek, který vám padne do oka, my ale doporučujeme dva konkrétní typy. Sedací souprava, která je trošku hlubší, vám pomůže si odpočinout jako žádná jiná. Díky svému hlubšímu sedátku se budete cítit mnohem pohodlněji než na klasické sedačce. Pokud vám ale tato možnost nestačí, vždycky jsou tu lehátka.

Ten správný nábytek vám zkrátka pomůže s relaxem jak na vaší velké zahradě na venkově, tak i na balkóně bytu v sedmém patře.

3. Využijte vyhlídku

Pokud máte to štěstí, že máte dvorek nebo balkón s krásným výhledem, využijte toho! Nebojte se svůj zahradní nábytek přemístit tak, abyste si mohli výhled náležitě užít. Zbavte se nadbytečných větví stromů, které vám ho kazí. Dále se vyvarujte koupi příliš mohutných zahradních židlí a stolku, které by výhled blokovaly.

4. Zútulněte

Pár plastových židlí na betonové dlažbě zkrátka není to pravé ořechové. Vykouzlete si venku místo, které vás bude přímo vybízet k tomu, abyste tam trávili čas. Stačí na venkovní nábytek přidat pár polštářků, dek, případně i jednu nebo dvě lucerničky či světýlka a vaše posezení se změní k nepoznání. Pokud se jedná o balkon, určitě přidejte i nějaké květiny.

5. Stín

Všechny předchozí tipy přijdou vniveč, pokud ve své oáze nebudete mít trochu stínu. Nikdo se nechce smažit na sluníčku a nemít kam se schovat. Stín si můžete vytvořit např. starým dobrým slunečníkem, který vám zároveň i připomene skvělé časy strávené na rodinné dovolené v Chorvatsku.

Trochu stínu ale můžete vytvořit i kreativněji. Zastínění altánkem nebo pergolou asi nic nepřekoná. Po dokončení ji můžete nechat porůst popínavými rostlinami a vytvořit si tak nádherné místo, ve kterém můžete relaxovat obklopeni přírodou.

Zdroj: The Spruce

