Zlaté české ručičky. Kutilové vyrábějí vlastní respirátory, roušky a dezinfekce

V současných nelehkých časech se jedná o symbol občanské angažovanosti. Češi snad ve všech koutech vlasti šili roušky, aby pomohli vytvořit takovou vlnu solidarity, která nemá obdoby. Od divadelníků po dělníky, od matek v domácnosti po hospodské. Do této pozitivní činnosti se zapojili opravdu všichni bez ohledu na politické preference, sociální vrstvu a barvu pleti. Češi jsou však národ vynalézavý, a tak se najde mnoho kutilů, kteří šli ještě dál…

Pokud by člověk chtěl najít jeden moment, který v tento těžký okamžik celosvětových dějin zastínil negativní informace o počtu mrtvých a nakažených, bezesporu si vzpomeneme na občanskou angažovanost v rámci výroby nedostatkových roušek. Řetězová reakce kolující po sociálních sítích nakonec zahalila i politiky.

Masivní kampaň vytvořená nikoli politiky, ale obyčejnými občany zafungovala až na ta nejvyšší místa. Lidé poslali vzkaz, že si s neschopností nadřízených umí poradit po svém. Politici se dostali do kouta, protože na vlastní ústa pocítili, že národ si umí poradit i bez nich. Že se podobná vlna kreativity a angažovanosti zvedla právě v České republice, není náhoda.

Národ Přemka Podlahy

Najděte na mapě národ, který by byl tak úzce spojen s termínem kutilství. Jistě najdeme i jiné šikovné občany cizích států, kteří si umí poradit z vlastní iniciativy a specifickým řešením. Pochybuji však, že někde jinde se jedná o takový kult jako v České republice.

Národ houbařů, chatařů, chalupářů a drobných vynálezců se prostě nezapře a kdyby ještě žil Přemek Podlaha, jistě by na své krajany byl nevýslovně hrdý. Byl to právě on, kdo se stal symbolem tohoto antropologického hnutí. Nekupuj, ale vyrob si. Kdo nemá vlastní dílnu, jako kdyby nebyl.

Možná už se v posledních letech tento kutilský kult vytrácí, ale jak vidno, v posledních dnech se znovu objevil jeden kutil za druhým. Internetem tak kolují alternativní výrobky, které mají plnit stejnou funkci jako dnes tolik nedostatkové respirátory hlavně pro zdravotníky. To, že podobného materiálu je nedostatek, je vidět i v jiných zemích světa. Není tak náhoda, když se v USA a ve Velké Británii pro místní kutily otevřela příležitost spolupracovat s vládou na dodávkách podobných vynálezů.

Problém je však zakopán v byrokracii a jen těžko se podobný produkt dostane do seriózního oběhu, protože potřebuje získat velké množství certifikátů.

Nejenom respirátory

Nadšení výrobci se tak svými výrobky mohou chlubit na sociálních sítích, zdravotníkům se pravděpodobně do ruky nedostanou, ale nikdy neříkej nikdy. Člověk by se v současné době nedivil ničemu. Kdyby náhodou z Číny přiletěla dodávka rohožek místo roušek a respirátorů, možná nakonec vezmou nemocnice zavděk třeba i improvizovaným respirátorem vyrobeným z pet lahve.

Kromě obrovského množství domácích roušek a respirátorů se však nezapře kutilství ani v rámci oboru chemie. Lidé se pouští do výroby vlastních dezinfekcí na ruce, ale vlastně i na celou domácnost. Koronavirus tak v lidech naplno probudil nutnou kreativitu, která má jasnou motivaci. Přežít a být nápomocný.

V této disciplíně však mají Češi a jiné národy oporu v samotné Světové zdravotnické organizaci, která na nedostatek dezinfekcí reagovala návodem na výrobu. Aktuálně však suroviny seženeme těžko.

Až pandemie koronaviru pomine, můžeme být jako národ hrdí hned na několik věcí. Nebude to posedávání s pivem před hospodou v době nouzového stavu, ani výsměch vůči lidem s rouškou. České kutilství je v podstatě národní sport, který v těchto dnech přerostl ve vlnu solidarity a občanské angažovanosti. Lidé tak prokazují celé společnosti dobro a vynalézavost. Do budoucna je tak rozhodně na čem stavět.

