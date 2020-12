Nejlepší knihy pod stromeček. Děsivé příběhy prokletých reportérů a vzpomínky na geniálního režiséra

Trh s knihami je v současné době opravdu bohatý. Pandemie koronaviru čtení a psaní knih přeje, a tak není překvapením, že právě literatura patří mezi nejoblíbenější časové aktivity těch, kterým už se koukání na seriály, filmy a televizi omrzelo. Jaké knihy roku 2020 byly ty nejlepší a proč je dobré vytáhnout i nějaký starší kousek?

Prokletí reportéři

Nakladatelství Absynt už několik let dodává do knihkupectví jednu perlu za druhou. Jejich princip je jasný. Autentický příběh a téma probrané do těch nejmenších detailů. Za snad každou knihou, která se v sérii nazvané Prokletí reportéři objevila, je viditelná poctivá práce s informacemi, které jsou zasazené do obecného kontextu konkrétního tématu.

Asi nejviditelnější knihou se z této edice stalo dílo Asne Seierstad - tedy Jeden z nás: Příběh o Norsku. Ta se v tučné knize vrací k příběhu masového vraha Anderse Breivika, který spáchal krutý teroristický čin na ostrově Utoya a v centru Osla. Osamocený “válečník,” který si aktuálně odpykává svůj trest ve vězení, je v knize představen již od svého raného dětství. Postupně tak odkrýváme psychologii vraha a skládáme dohromady události, které ho vedly k těmto šíleným činům.

Kromě toho je kniha plná autentických popisů toho, co se vlastně na ostrově Utoya stalo. Až hororový popis vraždění mladých nevinných účastníků politického tábora působí bolestivý, ale pro představu celého případu tolik potřebný obrázek toho, co vlastně Anders Breivik vykonal a s jakou bezcitností. Za zmínku také stojí kniha Dvě sestry od stejné autorky, která se zabývá reálným příběhem sester, které opustí Norsko, aby se přidaly k Islámskému státu.

Pokud čtenáře zajímá americká historie, stojí také za pozornost kniha Ku-klux-klan. Tady bydlí láska. Polská reportérka Katarzyna Surmiak-Domańska se pustila do odkrývání historického vývoje této ikonické rasistické organizace. Dostanete se až k jejímu vzniku, ale zároveň komplexně popsaný vývoj budete moci reflektovat s aktuálním stavem a situací. Nepřímo se také dozvíte, co vlastně znamená pro Afroameričany současná iniciativa Black lives matter.

O Pavlovi

Československá filmová nová vlna v 60. letech měla jedno velmi zásadní jméno,které možná na první pohled není tak exponované. Režisér a scenárista Pavel Juráček uhranul surrealistickým filmem Případ pro začínajícího kata či Postava k podpírání, ale také scénáři k filmům Sedmikrásky, Ikarie XB 1 a mnoha dalších.

O tom, že životní přístup je tak trochu tragédií, vypovídá také jeho obsáhle vydané deníky, které se na literárním trhu staly velmi populárním artiklem. Fenomén Pavla Juráčka se rozhodla přiživit a možná také doplnit z trochu jiného úhlu jeho bývalá partnerka Daňa Horáková. Kniha O Pavlovi však není růžovou knihovničkou, kde se skrze vzpomínky ženy dozvídáme jenom intimní detaily jejich soužití.

Byť je vyprávění bez dialogu postavené právě na vzpomínkách nelehkého vztahu, detaily, události a myšlenky jdou v obecné rovině mnohem dál. Bezesporu se nejedná o jednoduché čtení a v psychologické rovině jde možná také o literární terapii samotné Horákové. Kniha O Pavlovi je zajímavou vsuvkou do známých deníků a Juráček je zde konfrontován ještě ze zcela nové perspektivy.

KAM DÁL: Udržitelné Vánoce. Ekologické tipy, jak o svátcích co nejméně ublížit přírodě