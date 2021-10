Nesmyslné bohatství skryté v obrazech: Z částek zaplacených za nejdražší díla se vám protočí panenky

Trh s výtvarným uměním je přehlídkou miliardových finančních částek. Umělci, kteří trpěli za svého života bídou, se ocenění svých obrazů dočkali až po své smrti. Ceny se v těch nejsledovanějších aukcích šponují až do neuvěřitelných rozměrů.. Představíme si desítku těch vůbec nejdražších.

Roy Lichtenstein, Masterpiece - Cena: 3,6 miliardy Kč

Spoluzakladatel uměleckého žánru Pop-Art předběhl svého souputníka Andyho Warhola a jeho obraz Masterpiece byl prodán za 3,6 miliard Kč. Dílo, které působí jako “obyčejné” políčko komiksového příběhu, si do své sbírky pořídil americký investor Steven A. Cohen.

Amedeo Modigliani, Nu Couché - Cena: 3,8 miliardy Kč

Malíř, který se proslavil neobyčejným ztvárněním nahého ženského těla, se svým obrazem dostal do té nejvybranější společnosti. K dobrému devátému místu mu dopomohl čínský miliardář Liu Yaqian.

Pablo Picasso, Les Femmes d’Alger (Version 0) - Cena: 4 miliardy Kč

Slavné jméno tohoto umělce se v tabulce nejdražších obrazů pohybuje překvapivě v zadních pozicích. Jeho obraz ze série Ženy z Alžíru, které jsou inspirované slavným obrazem francouzského malíře Eugena Delacroix, si do své osobní sbírky pořídil bývalý premiér Kataru Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

Nejdražší český obraz je ten ze štětce Františka Kupky. Dílo s názvem Tvar modré se vydražil za 55 750 000 Kč.

Rembrandt, Pendant portraits of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit - Cena: 4 milliardy Kč

Holandský mistr, který nakonec skončil v chudobě, by se divil, za jaké částky se dnes prodávají jeho obrazy. Tento svatební dvojportrét si ze soukromé sbírky společně zakoupila musea Rijksmuseum a Louvre.

Mark Rothko, No.6. - Cena: 4,2 miliardy Kč

Abstraktní umění je vždy předmětem zuřivých diskuzí. Někteří nejsou schopni pochopit, kde je v té nahodilé kombinaci barev schované umění. “To bych namaloval taky,” řekl nejeden návštěvník galerie, ale opak si myslí ruský businessman Dmitry Rybolovlev. Ten byl ochoten zaplatit přes 4 miliardy Kč, aby tento abstraktní obraz mohl pověsit ve svém pokoji. Pravděpodobně je ale bezpečně ukryt v sejfu.

Jackson Pollock, Number 17A - Cena: 4,5 milliardy Kč

Pollock do světa umění přišel s pojmem Akční malba. Jeho charakteristické “cákance” jistě mnoho laiků pobouří, ale na světě se nacházejí takoví milovníci umění, kteří jsou za podobný obraz ochotni zaplatit tolik, kolik by normálnímu smrtelníkovi stačilo na celý život. Kenneth C. Griffin si dokonce k tomuto obrazu přibalil ještě jeden, ale na ten ještě v žebříčku dojde.

Paul Gauguin, Where Will You Marry? - Cena: 4,7 milliardy Kč

Jeden z vůdců postimpresionistického uměleckého hnutí zemřel na důsledky syfilisu ve skromných podmínkách na Tahiti. Za cenu svého obrazu by si dnes možná i mohl jeden z ostrovů na Tahiti koupit.

Paradoxem nejdražšího obrazu je, že se obecně staré umění v takto vysokých cenách neprodává. Navíc je prý obraz Leonarda Da Vinciho poškozený. Nic z toho však nezabránilo, aby se cena vyšplhala do tak závratných rozměrů.

Paul Cézanne, The Card Players - Cena: 5,5 milliard Kč

Obraz Hráči karet jasně dokládá obrovské investice, které do umění vkládají představitelé bohatých rodin z Blízkého východu. V tomto případě si dílo pořídil přímo stát Katar, který je v nákupu klasického umění jeden z nejpilnějších.

Willem De Kooning, Interchange - Cena: 6,7 miliardy Kč

Americký malíř holandského původu se postaral o vítězství v kategorii nejdražšího abstraktního obrazu v historii. Jeho “portrét” ženy si v jednom balíčku pořídil americký investor Kenneth C. Griffin, společně s již zmíněným obrazem Jacksona Pollocka. Celý tento obchod ho stál 11 miliard Kč!

Leonardo Da Vinci, Salvator Mundi - Cena: 9,9 miliardy Kč

Necelých deset miliard utratilo oddělení kultury a turismu z Abu Dhabi za renesanční obraz Stvořitel světa od Leonarda Da Vinciho. Dosud nejslavnější dílo Da Vinciho - Mona Lisa - má velkou konkurenci. Absolutní rekordman v obchodu s uměním bude dlouho čekat, než přijde jeho nástupce.

