Čech, který inspiroval i Spielberga. Režisér Karel Zeman budoval světový úspěch bez kompromisů

Film, to je hlavně svět fantazie. Ne každý však umí svoje geniální představy oživit na filmovém plátnu. Je libo zfilmování knihy Julese Verna, nebo se jednoduše chcete projít s partou chlapců po pravěku? To a o mnoho víc Karel Zeman dokázal. Nejen, že sny a fantaskní světy pod jeho režií ve filmech ožívaly, on dokonce posunul hranice toho, co je ve filmovém řemesle vůbec možné.

Počátky

Karel Zeman ovládal hned několik řemesel. Byl režisérem, scenáristou, výtvarníkem, animátorem, loutkařem a reklamním grafikem. S posledně jmenovaným povoláním startoval svoji kariéru v reklamních ateliérech doma, ale také šest let ve Francii. Svoji pouť kreslíře skončil ve Zlíně, kde díky práci pro Tomáše Baťu zakotvil v trikovém studiu.

Zde začala jeho láska k loutkovému filmu, která vyústila debutovým filmem Vánoční sen (1945), jenž realizoval ve spolupráci s dalšími významnými osobnostmi naší kinematografie: Bořivojem Zemanem a Hermínou Týrlovou. Krátkometrážnímu filmu se dařilo doma i ve světě, kdy na festivalu v Cannes získal cenu za nejlepší loutkový film.

Start kariéry se vydařil a Karel Zeman v poctivé práci nepolevil. Po krátkých loutkových filmech s hlavním hrdinou Panem Prokoukem debutuje celovečerním loutkovým filmem Poklad ptačího ostrova. To hlavní má ale brzy přijít!

Cesta do nesmrtelnosti

V roce 1955 Karel Zeman vytvořil kultovní dílo, které inspirovalo takové velikány, jako je Steven Spielberg. Bez filmu Cesta do pravěku by totiž dost pravděpodobně neexistoval ani slavný Jurský park. Celovečerní hraný debut fascinoval neuvěřitelnou kombinací herecké akce, loutkového filmu a perfektní animace.

V mnoha ohledech se díky technickému zpracování jedná o revoluční snímek, který otevřel dveře novému přístupu, jak filmově vyprávět. Po výtvarné stránce nápadité a unikátní je také následující Zemanovo dílo Vynález zkázy. Filmový majstrštyk na motivy knih Julese Verna scenáristicky zpracoval František Hrubín. Protiválečné poselství uhranulo svět a snímek získal několik významných ocenění.

V roce 1961 stvořil Karel Zeman své vrcholné dílo. Baron Prášil znovu oslovil publikum po celém světě. Podle kritiků nejvyváženější film Zemanovy tvorby získal ocenění z festivalů od Moskvy po americký Boston. Světoznámý filmový režisér Terry Gilliam byl natolik okouzlen Zemanovým dílem, že sám neodolal a natočil svoji verzi Barona Prášila.

Obdiv celého světa

Karel Zeman nadále zásoboval kina svými geniálními díly, které se vyznačovaly originálním rukopisem a vynalézavým řešením fantaskního světa. Pro Zemana nebylo nikdy nic překážkou a i ten nejabstraktnější sen dokázal zpracovat tak, že okouzlil diváky po celém světě. K jeho dílu veřejně vyjádřili svůj obdiv Pablo Picasso, Salvator Dalí, Charlie Chaplin, Tim Burton a už zmínění Steven Spielberg a Terry Gilliam.

