Česká televize připravuje novou vánoční pohádku. Vojtěch Kotek a další ji natáčeli na zámku ve Žlebech

Připravujete se na Vánoce už od října nebo začínáte týden před Štědrým dnem? Každý to řešíme jinak, ale Česká televize už od začátku roku začala natáčet pohádku, kterou děti, ale i mnohé dospělé potěší právě na konci roku. Jakou pohádku připravuje, co v ní uvidíme a na co se můžeme těšit?

Cestovat nyní nemůžeme, i když by počasí některých dní už k výletu lákalo. Na návštěvy hradů a zámků si tedy budeme muset ještě chvíli počkat, ale to neznamená, že se na některý nemůžeme podívat. Zdá se to nelogické? Stačí si pustit pohádku, rodina se zabaví a pokud vás už nebaví sledovat příběh, který stejně dobře dopadne, můžete se předhánět v tom, kolik památek v pohádce kdo z rodiny pozná. A můžeme se vsadit, že v mnoha narazíte na nádherný zámek ve Žlebech.

Pohádkový zámek

Žleby jsou opravdu zámkem jako z pohádky. Bílá fasáda, upravený park před hlavním vchodem i rozsáhlý lesopark v jeho okolí přímo nabádají k natočení pohádky. Právě v takovém prostředí chceme vidět princeznu a prince nebo i chudého mladíka, jak ruku v ruce směřují ke svatbě před závěrečnými titulky.

O vánoční hvězdě

Kráse žlebského zámku neodolali filmaři ani letos, a tak ke Královskému slibu, Šípkové Růžence, Nejkrásnější hádance nebo Kouzlům králů tentokrát přibude příběh O vánoční hvězdě. Jejím režisérem je Karel Janák a mezi herci se objeví například Vojtěch Kotek, Anna Geislerová, Matěj Hádek a další.

Vánoce bez sněhu? Ani náhodou!

Pohádka, která se nyní připravuje, by měla děti i dospělé potěšit už letos, tedy v období Vánoc, kdy televizní obrazovka patří většinou právě pohádkovým příběhům. Protože se má jednat o příběh, odehrávající se právě v období Vánoc, dělalo filmařům vrásky na čele letošní zimní, lépe řečeno nezimní počasí. Vánoční pohádka bez sněhu by nebylo to pravé, a proto musel být sníh na žlebský zámek dovezen.

Žleby i tatranský skanzen

Na pohádku, která nám bude vyprávět příběh o dramatickém souboji, odehrávajícím se v nebi, zatímco lidé se připravují na Vánoce, se můžeme těšit už teď a kromě žlebského zámku v ní uvidíme také malebnou krajinu tatranského skanzenu. Více o ději pohádky Česká televize zatím logicky nechce a ani nemůže prozradit. Vždyť vánoční pohádka má být, stejně jako celé to období, trochu kouzelná, trochu tajemná a hlavně by měla být pro diváky překvapením.

Žleby se objevily i v oscarovém Amadeovi

Žleby, respektive místní zámek si ale “zahrál” i v několika dalších starších snímcích, z nichž ne všechny byly jen pohádkové. Natáčel se tady například film Slasti otce vlasti a dokonce ve Formanově oscarovém snímku Amadeus i v dalších.