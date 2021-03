Uznání až 11 let po smrti. Šílenec umění Vincent van Gogh prodal za život jeden obraz. Dnes se prodává i na propiskách

V umění asi není známější příběh génia, který by své malířské vášni dal tolik jako Vincent van Gogh a přitom za svého života nedosáhl sebemenšího úspěchu. Jeho bratr Theo, obchodník s uměním, ho podporoval do posledního okamžiku, ale ani on se slávy, která přišla až 11 let po jeho smrti, nedočkal.