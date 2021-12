Romantická komedie s nestárnoucí Brooke Shields: Proč se (ne)dívat na Vánoční hrad?

Film je momentálně ke zhlédnutí na netflixu, dokonce se na stránce probojoval na první místo v oblíbenosti v České republice, rozhodně to tedy stojí za to.

Shields hraje v komedii spisovatelku těsně po rozvodu, která se snaží uniknout před obrovským skandálem; rozhodne se tak na nějaký čas zmizet do Skotska, kde si na první pohled oblíbí tamní zámek a také nevrlého vévodu, který v něm bydlí.

Většina fanoušků herečky se shoduje na tom, že tato romantická komedie byla přesně to, co potřebovali. Stejně to cítí i samotná Brooke Shields. O své nové roli promluvila v televizní show Today.

„Myslím si, že tahle komedie je přesně to, co jsme potřebovali. Na mě zkrátka působila jako lék. Byla jsem hrozně nadšená, že ji mohu natáčet během pandemie a navíc ve Skotsku,“ prozradila herečka.

„Byla jsem tam tři měsíce a dokonce jsem i byla ubytovaná blízko zámku. Každé ráno, když jsem se podívala z okna, tak jsem ho viděla Ten výhled byl úžasný,“ popsala Shields svoje zážitky z natáčení.

„Strašně mě to bavilo, zvlášte po tom období, které jsme všichni museli vytrpět,“ svěřila se. Brooke také nezapomněla vyjádřit svoje sympatie se scénářem: „Líbilo se mi na tom, že je to o ženě mého věku. Je mi 56 a je to o někom v mém věku, jsem nadšená. Určitě to spoustě lidí dodá naději, že i v pokročilém věku můžete najít lásku.“

Dále také prozradila, že je tento snímek skvělou volbou také pro milovnky psů. Hraje v něm totiž roztomilý čtyřnohý domácí mazlíček Hamish, kterého si všichni oblíbili.

Zdroj: Today

