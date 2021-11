Brooke Shields nestárne. Ukázala svou dokonalou postavu

Tato slavná matka dvou dětí si oblékla jednodílné plavky, které krásně zdůraznily její skvělou figuru. Zdá se, jako by tato herečka zastavila stárnutí, když jí bylo 30 let.

Americký svátek, Den díkuvzdání, totiž herečka obohatila o zcela novou tradici. Ponořila se do něčeho, co vypadá jako malý bazén, a podle výrazu voda v bazénu neměla zrovna příjemnou teplotu. Nejspíše šlo tedy o otužování, a to v momentální situaci není vůbec špatný nápad.

Otužování

Tento zvyk pro odvážné totiž mimo jiné také velmi posiluje imunitu. Není to sice ta nejpříjemnější tradice, ale těch pár nepříjemných chvilek se modelce s největší pravděpodobností mnohonásobně vrátí.

To, že nejde o nic snadného, jasně napovídal i její výraz. Shields sice zatínala zuby a klepala se zimou, ale nakonec zvládla do studené vody ponořit téměř celé své tělo a rychle zase z ponorného bazénu vyjít ven.

U otužování se nedoporučuje pod vodu ponořit i hlavu, Brooke proto zvolila vysoce postavený drdol a ponořila se jen po krk.

Obdiv fanoušků

Příspěvek si okamžitě vysloužil desetitisíce lajků a komentáře pod videem ihned zaplavily obdivné komentáře. „Skvělá postava! Jseš moje inspirace,“ napsal jeden z faoušků

„Musíš mi prozradit, jak vypadá tvoje cvičící rutina. Tvoje postava vypadá skvěle,“ objevilo se pod příspěvkem.

Pod snímkem modelky při veřejném otužování se dokonce objevily i komentáře, kterým video připomnělo jeden z jejích nejznámějších filmů: „Malá Modrá laguna!“

