Zajímá vás starý Egypt? Vypravte se na velkolepou výstavu do Národního muzea

Ode dneška se můžete přijít podívat do historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí na výstavu vzácných nálezů ze starého Egypta. Severoafrická země, kde čeští vědci působí již desítky let, do Česka výjimečně zapůjčila velký soubor nálezů. Exponáty dlouhodobě uložené v Káhirském muzeu doplňují objekty z mnoha zahraničních institucí. Lidé na výstavě Sluneční králové uvidí velké sochy egyptských vládců i drobné předměty každodenního života, nejstarší z nich mají až 5000 let.