Sebral Čechům fotbal! Arenberger u lidí skončil dřív, než stihl cokoli rozhodnout

/KOMENTÁŘ/ Sebrat Čechům fotbal je prohřešek, který se neodpouští. O tom zřejmě neměl ani potuchy nový šéf zdravotnictví, když ve snaze zavtipkovat na své první velké tiskové konferenci v rezortu naťuknul možnost zahrát si od pondělí amatérskou kopanou, sic bez brankářů. Jen co pronesl tento příměr, začalo se totiž v chlapské části obyvatelstva slavit - můžeme ven, můžeme běhat, můžeme kopat do míče, můžeme se vztekat, můžeme se radovat a můžeme dávat góly! Na to vše se Češi nesmírně těšili dlouhé měsíce. Šéfové amatérských klubů mobilizovali malé hráče, okamžitě začali připravovat tréninkové plány. Děti vytáhly zapomenuté dresy ze sportovních tašek a hnaly maminky natěšeně k pračkám, aby byly na pondělí připraveny.

Tak fotbal asi ne

Jenomže pak přišel večer a zatím, co tihle malí fotbalisté snili o návratu na trávníky, Petr Arenberger pod vlivem názorů z odborných skupin začal chápat, že oznámené plánované rozvolnění zřejmě neodpovídá epidemilogické situaci v zemi. V rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že se bude muset o setkávání 10 lidí uvnitř a 20 venku ještě poradit s poradní epidemiologickou skupinou při ministerstvu zdravotnictví. Od sobotního rána přicházely zprávy, že to s fotbalem nebude tak veselé, na sociálních sítích se začaly na téma radikální změny objevovat první vtípky a naštvané komentáře. Navečer bylo hotovo - Arenberger potvrdil, že v pondělí na vládě navrhe setkávání pouze dvou lidí, a to uvnitř i venku.

Naštvaná výzva FAČR

Fotbalisté tak ztratili naději, malým klukům zmizel úsměv z tváře, chlapi si zanadávali. Situaci ovšem tentokrát nenechala bez komentáře ani Fotbalová asociace ČR a vyzvala vládu k okamžitému řešení situace: „FAČR považuje v tuto chvíli podobný přístup za skandální a zároveň za plivnutí do tváře všem, kteří se na základě pátečního vyjádření pana ministra začali chystat na pondělní restart tréninkového procesu v režimu 20 osob na venkovních hřištích. Situace je především v oblasti nemožnosti tréninku dětí alarmující s možnými nevratnými procesy a FAČR nehodlá podobné devastaci zdraví zejména nejmladší generace pouze přihlížet. FAČR, ve spolupráci s řadou ostatních svazů, ČUS a NSA, připravila celou řadu scénářů jak bezpečně zajistit návrat sportovců (fotbalistů) na sportoviště, a nyní využije veškerých možností k tomu, aby alespoň podle nich restart sportu probíhal.“

K tomu, aby se k prohlášení Fotbalové asociace přidaly kluby, svazy nebo samostatně i sportovci, vyzval například sportovní funkcionář, trenér volejbalu a úspěšný bloger Zdeněk Haník. Na svém facebooku napsal: „Křičte, pište, protestujte, vážení sportovci, kluby, svazy - teď nesmíte mlčet. Chtějí si se sportem vytřít… a „hlas lidu“ je jediné, čemu politici naslouchají.“

Senátor vidí vládní zoufalství

Jasné stanovisko ke zmatečným Arenbergerovým prohlášením zveřenil také senátor Ondřej Šimetka. „Ministr byl vyměněn v nejméně vhodný čas, na konci nouzového stavu, a evidentně v tom tápe. Za jeden den se pravidla pro sport změnila 2x nebo 3x, ztrácím se v tom. Zoufalství.“ Připomněl také prohlášení nového ministra o tom, že jako úřad vydají metodické opatření a uvidí, jak se dohodnou právníci. „Ti buď dají na stanovisko lékařů, nebo budou trvat na právně čistém řešení,“ uvedl Arenberger. To přijde senátoru Šimetkovi neuvěřitelné. „Ministr spoléhá, že lidé musí opatření dodržovat, než je zruší soud. Co to je? Protiprávní jednání jako oficiální strategie vlády? No nazdar,“ uvedl k tématu.

Své rozhořčení tweetnul také bývalý fotbalový reprezentant Karel Poborský: „Vážený pane ministře, my všichni, kteří jsme vás vzali za slovo a začali připravovat pondělní návrat žáků na hřiště, jsme naštváni k nepříčetnosti a bereme si to hodně osobně!"

Jak to tedy se sportovci bude v naší zemi od pondělí, nikdo jistě neví. Vše záleží na tom, jak si ministr Arenberger zvládne na zasedání vlády prosadit názor na opatrné rozvolňování covidových opatření, podložený epidemiology a vědci. A i on sám ví, že ho nečeká nijak jednoduchý úkol. Premér Babiš totiž rád naslouchá hlasu lidu a naštvat fotbalový národ je to poslední, co by se mu při klesajících volebních preferencích mohlo hodit.

