Také se váš předškolák nesmí vrátit mezi kamarády? Proč vláda některé děti diskriminuje?

/KOMENTÁŘ/ A ani tentokrát to není pes, kterým se měla Česká republika řídit v boji s koronavirem. Pod tím psem si představte všechny děti, které navštěvují tak zvané dětské skupiny, tedy v běžné řeči známé jako soukromé školky, kterých je v Česku na 1 100. Péči poskytují 20 tisícům dětí ve věku od jednoho do šesti, potažmo sedmi let. Předškoláci z těchto zařízení však musí zůstat od pondělí doma a nemají na svůj zákonem daný nárok podle Plagova nařízení právo. Proč?

Definice dětské skupiny

Evidentně byla využita klauzule o tom, že ve stanovách fungování dětských skupin od státu je ukotveno, že neposkytují předškolní vzdělávání. Děti jsou zde oficiálně na individuálním vzdělávání a rodič, který by měl zájem o pokračování v docházce svého dítěte v dětské skupině v posledním roce před nástupem do školy, musí potomka zapsat u spádové školky mateřské. Tedy té správné, státní, která učí, vzdělává a připravuje na studium. Dětské skupiny jsou podle stanov ministerstva sociálních věcí, pod které spadají, zřejmě pouze místem, kde si děti hrají a někdo je hlídá.

Toto pravidlo bylo v momentě, kdy se řeší návrat dětí do tříd, skupin, mezi kamarády a ke svým učitelkám - ano, i v dětských skupinách děti říkají těm hodným lidem, co o ně pečují, paní učitelko, zneužito. Ani otevřený dopis od Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí ministru Plagovi nepomohl. Jana Maláčová, tedy ministryně, která by se měla ve svém rezortu starat o všechny jeho divize, je momentálně v karanténě a na vládě ani nevznesla požadavek, že by snad za děti, spadající pod její rezort, nějak zabojovala.

Co tím asi chtějí ministerstva, potažmo celá vláda, vzkázat rodičům? Vaše dítě není na stejné úrovni jako dítě vašeho souseda, protože mu jednoduše platíte jen soukromou hlídací službu. Nebo snad - převeďte své děti tam, kam patří - tedy do řádné státní školky? Pokud ano, má vůbec někdo z vlády představu, jak je pro pětileté dítě složitá změna kolektivu? Zvlášť poté, co už je 6 týdnů zavřené doma bez svých kamarádů, známého prostředí, denního režimu a učitelek, na které je zvyklé? Navíc - opravdu by měly všechny mateřské školy kapacitu tyto děti narychlo přijmout?

Na jaře nikomu nevadily

Tento krok ministra Plagy je přinejmenším podivný, zvlášť pokud vezmeme v potaz fakt, že soukromé mateřské školky či jesle, chcete-li dětské skupiny, bývají často vybaveny na špičkové úrovni. Majitelé zařízení pořídili od loňského jara ozónové čističky vzduchu, dodržují všechna nařízení i ministerstvem vydaná opatření, dělají mnohem více, než se po nich žádá. Během jarní krize mohly skupiny bez problémů fungovat a pro rodiče byly nadějnou oázou jistoty v již tak těžké a neznámé době. Po zkušenostech z první covidové vlny mnohde najali od podzimu pracovníky, kteří v průběhu dne dezinfikují prostory, čistí hračky, pomáhají v provozu tak, aby byly děti i o ně pečující osoby v bezpečí a zabránilo se případnému přenosu nemoci covid-19 v kolektivu. Většina pracovníků je navíc již očkována minimálně první dávkou.

Tak v čem je tedy rozdíl mezi předškolákem ze školky státní a tím, který navštěvuje tu soukromou? Kromě toho, že za toho druhého utrácí rodič nemalé měsíční fee (a u dětských skupin dotovaných z evropských fondů i v době, kdy je vládou zakázáno děti do zařízení umísťovat), také v tom, že zatímco pětiletý Pepča z ulice Na Pláni do své školky za kamarády může už v pondělí 12. dubna, Jiřík ze stejné ulice Na Pláni musí zůstat doma. Jeho maminka také a rodina se tak dostane s každým dnem do mnohem větší krize.

Nejen existenční, ale i té sociální, protože pětiletému dítěti nevysvětlíte, že nějaký pán něco někde řekl a ono kvůli tomu musí sedět doma většinu dne u tabletu, protože jeho matka - má-li to štěstí a může pracovat z domova - sedí u počítače a snaží se vydělat peníze. Nebo se učí se starším sourozencem při distanční výuce.

Šikana provozovatelů

Anebo že by byl zakopaný pes úplně jinde? Třeba v tom, že od září 2020 začaly velké kontroly dětských skupin. Tedy jejich provozu, účetnictví, vybavení - jednoduše všeho, na co si jen vzpomenete. A ty kontroly nechodí jednou, mohde proběhly jen v lednu letošního roku i třikrát. Provozovatelé musí dokládat využití evropských dotací, které jsou pro ně v současné chvíli tím největším problémem. Kdyby je nepobíraly, měly by nárok na covidové kompenzační bonusy od státu. Takto na ně nedosáhnou a musí po rodičích požadovat smluvní poplatek i v době, kdy je zařízení zavřené. Mnoho rodičů si to již nemůže dovolit, ale ředitelé provozů nemohou udělat nic jiného než vysvětlovat situaci a doufat, že tahle noční múra brzy skončí. Jinak by jim personál odešel jinam a provozovny už by zřejmě nikdy neotevřely.

Kdo si brousí zuby na nové dotace?

Otázkou je, zda právě toto není finální cíl, o který v této hře s dětmi jde. Již v pátek 9. dubna dojde v Poslanecké sněmovně PČR ke 3. čtení zákona o zániku dětských skupin, a to k datu 30. června 2021. Pokud budou chtít současní provozovatelé pokračovat ve svém podnikání, budou muset zřídit buďto jesle pro děti ve věku 1 až 3 roky, na které budou moci pobírat dotace, anebo přejít do režimu mateřské školky a řídit se stejnými pravidly jako školky státní. Anebo provozovat i nadále hlídání dětí, ale bez nároku na jakékoli dotace. Veřejným tajemstvím je také informace, že EU již vypisuje na rok 2022 nové dotace v hodnotě 7 miliard EUR na vznik zmíněného nového formátu jeslí. Někomu se zřejmě velmi hodí vytvořit zcela nový okruh zájemců, kteří budou tyto jesle provozovat.

Jedinými rukojmí této nekorektní situace jsou tak opět děti, navíc ty nejmenší, které situaci vůbec nerozumí. Těžko jim ji může vysvětlit unavený rodič, který se spásně upínal k datu, kdy jeho dítě bude opět chodit s úsměvem tam, kde se cítí šťastně, spokojeně a především naplněně. I proto rodiče, jejichž děti nemají nárok na návrat do školek, sepsali petici, kterou můžete podepsat i vy. Pokud se totiž nebude křičet dost nahlas za ty, co nemohou být slyšet, nemusí se do svých dětských skupin už vůbec vrátit. Pátek je totiž zítra a červen za dva měsíce.

Petice za otevření dětský skupin je zde.

