Putin má strach pouze z jediné věci. Přesto začal válku na Ukrajině, sankce ho neodradily

Sankční seznam Evropské unie, na kterém je 300 poslanců a dvě desítky dalších lidí či subjektů, není nic, z čeho by si Vladimir Vladimirovič měl dělat těžkou hlavu. Na situaci jsou připraveny i jeho banky, které posledního půl roku syslí zahraniční měny, aby bylo na horší časy. Že se nezprovozní plynovod Nord Stream II, je problém hlavně pro Německo. Rusko to příliš nebolí, jeho plyn proudí jinudy.

„To, co bylo včera teoreticky dostatečné, ve světle dnešního rána bledne. Evropští i světoví lídři však již zahájili jednání o dalším zpřísnění a reakci na vyvolání války, věřím tedy, že nejen odstřihneme Rusko od SWIFTU, ale také uvalíme embargo na naftu a další vzájemný obchod. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie je největší obchodní blok na světě. Máme ještě velké páky, jen je použít,“ uvedla pro Čtidoma.cz europoslankyně Markéta Gregorová.

Sankce, které vyhlásil americký prezident Joe Biden na možnost Ruska půjčovat si na západě, také nejsou nic, z čeho se Putin položí. Rusko si na úkor vlastního rozvoje vytvořilo za mnoho let obrovské finanční rezervy. Půjčovat si nepotřebuje a když už, po ruce je vždy bohatá Čína. Jediný, kdo se vydal správnou cestou, byl Boris Johnson.

Tohle už je musí bolet

Ten se totiž zaměřil na ruské oligarchy žijící ve Velké Británii, konkrétně na Gennadije Timčenka, Borise Rotenberga a jeho synovce Igora Rotenberga (škoda, že na seznamu není také Arkadij Rotenberg, Borisův bratr). To je zásah přímo na komoru, trojice patří mezi absolutně nejbohatší Rusy v Británii, současně jsou pravou rukou Kremlu a pomáhají mu prosazovat jeho zájmy.

Trojice má s okamžitou platností zmražený veškerý svůj majetek ve Velké Británii (a že to je pořádný majetek), navíc mají na Britské ostrovy zakázaný vstup. To už zmíněnou trojici bolí. Rotenbergovi čelí sankcím už od roku 2014, tehdy přišli o své nemovitosti v Itálii v hodnotě 30 milionů eur. Arkadij Rotenberg se také přihlásil k oficiálnímu vlastnictví gigantického Putinova paláce na pobřeží Černého moře.

Europoslanec Tomáš Zdechovský pro Čtidoma.cz:

„Je mi jasné, že většina lidí nějaké sankce nepovažuje za adekvátní reakci, ale věřte, že je to dost účinný nástroj, který dokáže postupně ubírat na ekonomické síle daného státu. Pevně věřím, že sankce EU a Západu budou dostatečně tvrdé, není na co čekat. Podle toho, co komentují vrcholní politici do médií, zasáhnou nejbližší osoby kolem Putina, poslance, kteří hlasovali pro uznání nezávislosti separatistických republik a ruskou invazi, a především banky. Dokážu si představit, že citelným zásahem by bylo vyřazení Ruska ze systému SWIFT.“

Zlatá mládež se musí pakovat

Jestli je něco Putinovou achillovou patou, pak jsou to právě oligarchové a jejich rodiny žijící v zahraničí nebo tam vlastnící velké majetky. 300 poslanců Dumy se asi smíří s tím, že si do konce života nezajedou do Evropy, ale zkuste sebrat majetky v hodnotě miliard někomu, jako je Rotenberg. Paláce a zámky si s sebou v kufříku do letadla nevezme. Přesně tak to navrhoval v České televizi pan Votápek. Zaměřme se na nejbohatší lidi, neudělujme víza, zamezme vstupu do Evropské unie 5 milionům nejbohatších Rusů. Právě oni musí nejvíce pocítit náklady války, kterou rozpoutal Putin. A dalo by se jít rozhodně ještě dál.

Ukončit předčasně platnost víz pro všechny Rusy, kteří v dané zemi nemají dvojí občanství. Poslat domů každého, včetně rodinných příslušníků. Celé rodiny ruských bohačů žijí v Londýně, kterému se kvůli tomu přezdívá Londongrad na Temži. Jejich děti studují na prestižních zahraničních školách. Pokud se Rusko rozhodlo pro válku, pak tito lidé mají sedět v nejbližších letadlech do Petrohradu. Že je to drsné? Jistě, ale jak říkal Votápek: „Musíme převzít iniciativu a udělat něco, s čím Putin nepočítá. Tím získáme iniciativu.“ Jsou to právě oligarchové, kteří jediní mají páky na to odradit Putina od jeho dalších plánů. Mít doma tisíce nespokojených boháčů, kteří ze dne na den přišli o miliardy a musí dřepět doma, to už pořádně zhoustne atmosféra. Oligarchové válku nechtějí, nějaká Ukrajina je vůbec nezajímá, chtějí si užívat klidný život na západě. To jim musíme odepřít.

Sankce musí bolet

Evropské země po celá desetiletí velmi štědře rozdávaly nejen víza, ale hlavně pasy každému Rusovi, který byl ochoten zaplatit. Přeborníci v tom jsou Kypr a Malta, ale velmi benevolentní byl také Londýn, který se díky tomu stal centrem ruské oligarchie v zahraničí.

Z velké většiny jde o lidi, kteří zbohatli díky Putinovi a jsou k němu loajální. Své majetky převedli do zahraničí, protože život v Rusku jim nenabízí zdaleka takový luxus. Cítí se tu bezpečně. Nakonec, podívejte se na Karlovy Vary. Jenže doba se změnila, přesněji změnil ji Vladimir Putin.

KAM DÁL: Jak se ukrajinské matky chystají na válku? Tygra neuspokojíme tím, že mu do lesa přineseme svíčkovou, říká Alexandr Vondra.