Tajemství Patrika Schicka: Hvězdou světového formátu se stal i díky manželce Hance

Sympatická Hanka a Patrik se poznali už na střední škole. Zamilovali se do sebe v době, kdy Patrik ještě nebyl fotbalovou hvězdou. Kopal za pražskou Bohemku a jeho budoucnost byla nejistá. U slavných fotbalistů člověk nikdy neví, jestli partnerky okouzlili šarmem nebo tučným bankovním kontem. V tomto případě to však bylo jasné.

Patrik Schick

- v roce 2016 zvítězil v anketě Fotbalista roku v kategorii Talent roku.

- v Česku hrál v Praze za Spartu a Bohemians

- v Itálii kopal za Sampdorii Janov a v AS Řím

- v Německu hájil barvy Lipska, momentálně je v Bayeru Leverkusen

Nic nedostával zadarmo

Hanka mu stála po boku. Neváhala ani ve chvíli, když přestoupil do Itálie, ihned balila kufry. Patrik měl nastoupit do týmu Juventusu, ale nakonec začal hrát v barvách Sampdorie Janov. Na Apeninském poloostrově to rozhodně neměl lehké. Byl prakticky neznámým nováčkem a nedostával nic zadarmo. Ještě, že tam měl Hanku, která ho po celou dobu podporovala. Kdo ví, jak by to jinak dopadlo. Stala se takovou jeho soukromou roztleskávačkou. Někoho takového by uvítal asi každý z nás.

Každopádně to zafungovalo. Patrik si věřil natolik, že se za pár měsíců v zahraničí vypracoval na úplný vrchol. Fakt, že mu mimo domov Hanka vytvořila skvělé zázemí, tomu určitě z velké části pomohl.

Minulý rok se po letech s Haničkou vzali na romantickém zámku Bon Repos u Čihadel. „Slibuji, že to bude svatba, jakou Česko nevidělo, něco nádherného, výjimečného, harmonického, prostě dokonalost sama. Spoustu skvělé zábavy, skvělého jídla…,“ oznámila hrdě koordinátorka svatby na instagramu jen pár hodin před obřadem.

Nutno dodat, že svůj slib splnila. Na sociálních sítích se objevily fotky svatební uličky zavalené fialovými kvítky a šťastného páru, Patrika v tmavě modrém saku a Hanky v nařasených bílých šatech, jak si v tomto pohádkovém prostředí říkají svá ano. Následovala první novomanželský polibek a další oficiality.

Po svatbě, jak už to tak někdy bývá, přišlo miminko. Manželskému páru se v říjnu loňského narodila dcera Victorie. Patrik má tak rázem místo jedné skalní fanynky hned dvě. Tentokrát spolu kvůli pandemickým opatřením fandily z domova, ale co nevidět určitě vyrazí i na stadion. Schick se tak může těšit dvojitou dávku podpory.

Zdroj: Expres, iSport.cz

