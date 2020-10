Dcera prostitutky a hazardního hráče hrdinkou Divokého západu. Calamity Jane ale měla i další tajemství

Dětství pozdější ikony Divokého západu rozhodně nebylo nijak radostné. Otec malé Marthy Jane Cannary-Burke prohrál většinu vydělaných peněz v hazardu a matka, která musela zajistit obživu pro šest dětí, se o to snažila prostitucí. To opravdu nebylo ideální prostředí pro dítě. A Martha Jane se s tím vyrovnávala po svém. Učila se jezdit na koni, střílet, snažila se vyrovnat chlapcům a brzy je v mnoha ohledech také předčila. I když se jí okolí zpočátku vysmívalo, dívka věděla, co chce, a jak se později ukázalo, všechno se jí v životě také hodilo.

Velké stěhování

Calamity Jane se narodila v Missouri, ale když jí bylo pouhých sedm let, rodiče se rozhodli přesunout rodinu do Montany. Cesta to byla složitá a matka ji nepřežila. Děti zůstaly jen s otcem, který rozhodl, že se usadí v Salt Lake City v Utahu. Tady také koupil pozemek a začal farmařit, jenže zdraví jej zradilo již v příštím roce. Jane, nejstarší z osiřelých sourozenců, bylo teprve patnáct let, když na ni dopadla tíha starosti o pět mladších dětí. Rozhodla se znovu přestěhovat, tentokrát do Piednomtu, kde měla větší naději sehnat práci.

Živila se jako žena i jako muž

Nejstarší sestra mladších sourozenců se snažila, co to šlo. Myla nádobí, uklízela, pomáhala v kuchyni, ale i nemocným jako zdravotní sestra - jen aby zajistila alespoň nejskromnější živobytí celé zbylé rodině. Mimo to se mladá žena, která měla hodně daleko k ideálu křehké ženy, živila také při stavbě železnice a dalšími pracemi, které byly tehdy vyhrazeny pouze mužům. Také proto se jako muži i oblékala, často s nimi popíjela a dokonce byla čas od času zatčena pro opilost a výtržnosti. Jindy se snažila vydělat také, stejně jako dříve její matka, prostitucí.

Láska k Divokému Billovi

Další část svého života prožila Calamity Jane v Dakotě, pravděpodobně v blízkosti Jamese Hickoka, kterého ale známe spíš pod přezdívnou Divoký Bill. Podle jednoho z nalezených deníků byli dokonce manželé a z jejich vztahu se narodilo dítě, které dali k adopci. Zdá se ale, že deník, který se o tom zmiňuje, je pravděpodobně padělek.

Hrdinka z románů

Přišly roky 1877 a 1878 a Calamity Jane se stala hrdinkou populárních románů z Divokého západu z pera Edwarda L. Wheelera. To jí přineslo velkou popularitu, stala se z ní s jejími výstřednostmi hvězda a legenda a uměla toho využít. Kromě dalších a dalších románů, v nichž se objevovala a stále tak živila svoji slávu, napsala i vlastní životopis. Stejně jako v ostatních literárních dílech, v nichž byly popisovány její až neuvěřitelné kousky, ani v životopisu se neobešla bez přikrašlování a zveličování skutečnosti.

Ničil ji alkohol

V pozdějších letech se pistolnice Calamity Jane objevovala v divokých WestShow, kde předváděla svoje jezdecké a střelecké umění, které jí záviděla i většina mužů. Při tom všem ale víc než únosně holdovala alkoholu, což bylo také příčinou jejího nuceného odchodu ze show. Odešla do Deadwoodu, kde v roce 1903 zemřela sama v hotelovém pokoji. Historické prameny se v příčině jejího úmrtí příliš neshodují a uvádějí jak možný zápal plic nebo zánět střev, tak ale i velmi pravděpodobný těžký alkoholismus.

Místem posledního odpočinku nejznámější a velmi kontroverzní ženy Divokého západu, která raději žila mezi muži než v kuchyni, se stal hřbitov v Deadwoodu. Vedle jejího hrobu je pohřbena i její láska Bill Hickok.

Jedno tajemství za druhým

Proč vlastně Martha Jane získala přezdívku Calamity Jane? Názory se různí, jedni jsou zastánci teorie, že se stala problémem pro každého muže, který by se snad rozhodl ji obtěžovat, jiní tvrdí, že se objevovala na místě kalamit, jako byla třeba epidemie neštovic, při níž pomáhala nemocným, a další jsou přesvědčeni, že za to zkrátka mohou její kruté životní osudy. Ať je to jakkoliv, stejně jako mnohé další momenty z jejího života, i pravý důvod její přezdívky již patrně zůstane utajen.

