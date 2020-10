Fenka BB je vycvičena na hledání kůrovce. Nicole Vošvrdová ji vycvičila tak, že brouka najde v každém stadiu vývoje

Nicole, jak vás napadlo svou fenku trénovat právě na hledání kůrovce, to asi není úplně běžné?

Končila jsem magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze a přemýšlela, co bych mohla studovat dál na doktorském studiu. Věděla jsem, že se to bude týkat psů a pachových prací. V tu dobu jsem měla zrovna půlroční štěně belgického ovčáka, když jsem najednou narazila na článek popisující detekční psy na kůrovce. Článek se týkal ukázky těchto psů v rámci projektu EXTEMIT-K na Fakultě lesnické a dřevařské při ČZU. Ihned jsem kontaktovala tehdejšího děkana fakulty, se kterým jsme se domluvili na možnosti doktorského studia se zaměřením na výcvik psů na kůrovcem napadené stromy.

Jak přesně hledání funguje a v jaké fází lýkožrouta smrkového pejsek najde?

Máme s BB zadanou plochu, kterou je třeba daný den projít. Musíme pracovat efektivně, takže je potřeba si předem podle mapy zjistit, kam se nám vyplatí chodit a kam ne (místa s moc mladými smrky, listnaté části lesa, borovice apod.). Celou plochu máme nahranou v GPS vysílačce, abychom náhodou nějaké místo neminuly. Když máme vše připravené, tak můžeme vyrazit do terénu. BB dostane GPS obojek, abych viděla její trasu pohybu. Kam šla ona, tak já už nemusím. Má na sobě oranžovou reflexní vestu, aby byla vidět na opravdu velkou vzdálenost. Společně procházíme les, pokud něco zacítí, tak se vydá za zdrojem pachu a já ji následuji.

„Začít můžete například hledáním pomeranče nebo skořice. Pes si tak procvičí čich a naučí se pracovat s čumákem. Po nějaké době můžete pokračovat s tréninkem na reálných stromech v lese.“

A když najde napadený strom, co se děje?

Označí ho. Většinou vedle něj stojí a čeká, až přijdu s odměnou. Já tento strom zkontroluji, jestli je opravdu napadený a v jakém stadiu vývoje se brouci nacházejí. Následně strom označím sprejem a zanesu GPS souřadnice do vysílačky, abych svůj report mohla později předat lesníkovi či hajnému. Tímto způsobem projdeme celou zadanou plochu a snažíme se najít co nejvíce napadených stromů. Pes je cvičený na feromony lýkožrouta smrkového tak, aby dokázal najít brouka v každém stadiu vývoje. Opravdu velkou výhodou je, že je pes schopný najít napadený strom hodně brzy po prvním náletu kůrovce, kdy ještě nejsou dobře zřetelné znaky napadení.

Je to pro psy zábava, nebo se musí striktně oddělit práce od běžných radovánek, aby měl pes jasno?

Pro psa to musí být zábava, jinak by nepracoval. Speciálně u pachových prací nemůžete psa nijak "donutit", aby čichal. To prostě nejde. Musíte mu vysvětlit, že je to největší sranda na světě, že bude moci běhat na volno po lese a když něco najde, tak dostane hodně velkou odměnu, což se mu vyplatí. Navíc máme hledání od běžné procházky oddělené tak, že při hledání chodíme skrz les a na procházkách pouze po cestách.

Jak poznáte, že má pes předpoklady k hledání kůrovce? Nebo je možné ho přímo vycvičit bez toho, aby měl na toto "talent"?

Vyhledávat pachový vzorek se dokáže naučit snad každý pes. Důležité ale je, aby měl pes na kůrovce fyzické i psychické předpoklady. Fyzické takové, aby dokázal naběhat a nachodit i dvacet kilometrů denně v nepříjemném či nedostupném lesním terénu. Malý pes se úplně do lesa nehodí, protože je to pro něj fyzicky hodně náročné. Občas je potřeba překonávat popadané stromy, roští, vysoké kopřivy a tak. Pokud je pes dobře fyzicky zdatný, tak musí být i psychicky odolný. Občas se stane, že v lese není žádný napadený strom, proto je potřeba, aby se pes nesesypal z toho, že nic nenašel. Samozřejmě je tohle hodně otázkou výcviku, ale pokud to v sobě pes nemá, tak to pro něj bude hodně psychicky náročné.

Jak dlouho takový výcvik trvá a co všechno obnáší?

U výcviku vždy záleží na tom, kolik času tomu chceme věnovat. Pokud budeme počítat s intenzivním výcvikem, tak to může trvat rok, ale klidně i dva, tři. Každý pes potřebuje čas na pochopení. Mladý pes potřebuje čas na uklidnění, takže to je hodně individuální. A co to obnáší? Asi jako u každého výcviku psa je potřeba systematicky a promyšleně trénovat. Na začátku výcviku nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. K pokročilejšímu tréninku jsou ale potřeba stromy napadené kůrovcem, takže to obnáší spoustu času chození po lese bez psa a hledání kůrovcových stromů, aby bylo možné na toto místo jít se psem a cvičit. Těchto míst je potřeba najít opravdu hodně. Psi totiž nejsou hloupí a pamatují si moc dobře, za jaký strom dostali odměnu a za jaký ne.

Když pejsek běhá volně po lese a hledá kůrovce, dokážete zajistit, aby se nevydal po stopě zvěře? Přeci jen mluvíme stále o psech, i když jsou evidentně perfektně vycvičeni...

Pes na kůrovce by měl být vycvičený tak, aby ho zvěř nezajímala. Nikdy se však nedá na 100 % zajistit, aby se pes za zvěří nevydal, když mu vyskočí přímo pod čenichem. Pak je potřeba mít opravdu dobré přivolání, díky kterému se pes za vámi vrátí. S dospělou zvěří není zase takový problém. Jako největší úskalí vidím srnčata, která se krčí při zemi a zvednou se až ve chvíli, kdy o ně téměř zakopnete vy nebo váš pes. O to více je potřeba mít psa pod kontrolou. Samozřejmě existují psi, které zvěř vůbec nezajímá, ale těch je asi minimum.

„Čich a hledání se psem můžete cvičit doma, na zahradě nebo třeba i v kavárně. Cílem tréninku je, aby pes rozeznal konkrétní pachy.“

Vaše fenka je mistryní světa z roku 2019 v kategorii belgických ovčáků. To je právě v hledání kůrovce, nebo...?

BB není mistryní světa v hledání kůrovců, ale v canicrossu belgických ovčáků. Žádné závody v hledání kůrovců nejsou a asi ani nikdy nebudou, protože jde hlavně o pracovní upotřebitelnost psa. Letos jsme však s BB splnili nejvyšší možnou certifikaci na hledání kůrovcem napadených stromů. Certifikaci zastřešuje švédská firma Snifferdogs Sweden a jedná se o jediný mně známý certifikát. Celá certifikace obsahovala nelehký teoretický test a pak praktickou část, kdy jsme měli projít 60 ha lesa za maximálně 8 hodin a najít minimálně 90 % napadených stromů.

Pro vás a BB je to pouze zábava a koníček, nebo mohou dovednosti vaší fenky využívat například lesníci apod., kteří brouka hledají a snaží se proti němu bojovat?

Pro nás s BB to je to práce v rámci doktorského studia. Celou letošní sezonu jsme prohledávaly lesy Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. Příští sezonu bych ráda nabídla naše služby i dalším lesníkům.

