Gábina Partyšová: V minulém životě jsem byla dcera lékaře na Gibraltaru

Podvečerem provázela moderátorka Gabriela Partyšová, která prázdniny strávila na lodi: „Se synem Kristiánem jsme byli skoro měsíc na vodě v Chorvatsku. Objeli jsme všechny možné ostrovy, to jsme si neskutečně užili, protože já moře miluju. Údajně jsem v minulém životě byla dcerou lékaře na Gibraltaru a pomáhala jsem mu zachraňovat lidi, takže asi díky tomu já se u moře cítím jako doma.“

Ideální je neopren s dírami na oči

Módní přehlídku si nemohla nechat ujít ani milovnice módy Jitka Asterová, která je známá svým výrazným módním stylem. „Já se musím přiznat, že dřív šlo nejdříve oblečení a pak teprve já. Osudové bylo setkání s Taťánou Kovaříkovou, která mi sestavila základní šatník. Teď nosím hlavně jednoduché věci a k nim nějaký zajímavý akcent. A co bych si nikdy nevzala? Těžko říct, nevzala bych si věc, která upozorňuje na část těla, kterou nemám ráda. Takže s věkem se mi zdá ideální nosit neopren s dírami na oči,“ směje se.

Chvilku ve svém nabitém programu si našla i Linda Finková, která mimo jeviště preferuje casual módu a v duchu dresscode akce „black & white“ zvolila celočerný outfit s teniskami: „Můj nejoblíbenější kousek v šatníku jsou asi tepláky. Mám ráda takové ty moderní, se spadlým sedem. Pro mě je hlavní, aby ta věci byla zkrátka srandovní, pak si ji ráda vezmu.“

Spodní prádlo? To už ne

Modelka a podnikatelka Romana Pavelková se na přehlídkovém mole neobjevila, akce se zúčastnila pracovně, ale vzhledem k tomu, že je v perfektní formě, modelingové nabídky neodmítá. „Spodní prádlo bych už nepředváděla, to přenechám mladším ročníkům. Ale právě třeba toto bych neodmítla. To je móda, která se k mému věku hodí. Příští týden budu fotit kolekci českých kabelek, takže na to se také moc těším,“ uzavírá zrzka.

Na červeném koberci ani tak nechyběly krásné modelky, hlavní hvězdou však byla Kateřina Wohlman Votavová.

