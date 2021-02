Zrzavá modelka Pavelková se rozvádí, nového chlapa zatím nemá. Po těchto žhavých fotkách se ale možná objeví

Za dva měsíce bude slavit 37. narozeniny, dokonalou postavu by jí ale mohly závidět i dvacítky. Z přehlídkových mol se sice zrzavá miska Romana Pavelková přesunula do kanceláře vlastní firmy, to ale neznamená, že nabídky na focení odmítá. Byla by to totiž škoda!