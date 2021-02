Bill Gates zveřejnil děsivou předpověď. Přijdou horší viry než covid a umřou miliony lidí

Když Bill Gates před pěti lety mluvil o tom, že se novým virem nakazí miliony lidí po celé planetě, mnozí si ťukali na čelo. Když "to" pak loni opravdu přišlo, vyrojila se celá řada konspiračních teorií a dezinformací. Podle jedné z nich má jeden z nejbohatších lidí světa přísně tajný plán na snížení světové populace. Což je samozřejmě nesmysl.

Zabíjet budou mikroby, ne rakety

V každém případě muž, který má dostal od britské královny Alžběty II. rytířský čestný řád, teď varoval před něčím daleko horším, než je covid-19. Na své přednášce totiž hovořil o jiném, mnohem nebezpečnějším viru a zdůraznil, že je třeba lidi připravit. „Pokud v budoucnu něco zabije 10 milionů lidí, možná i více, dá se přdpokládat, že to nebude válka, ale vysoce infekční vir.“ Podle Gatese zřejmě půjde o bioterorismus. „Ne rakety, ale mikroby.“

V rozhovoru s Derekem Mulleraem na Veritasium YouTube Channel dále řekl, že respiračních virů je velmi mnoho a sem tam se nějaký objeví. Nikdo s tím prý nic nenadělá. „Respirační nemoci jsou děsivé. I když jste nakažliví, stále se pohybujete v letadle, autobusu, zkrátka mezi lidmi. Na rozdíl od jiných nemocí, jako je třeba ebole, kdy jste převážně v posteli. Vir stihne infikovat obrovské množství lidí, než se začnete léčit.“

Lidé umírají kvůli změně klimatu

Gates však v rozhovoru nezůstal pouze u jedné děsivé věštby. „Další hrozbou je změna klimatu. Každý rok zabije větší počet lidí, než zaznamenáme v rámci pandemie covidu.“ Zároveň tvrdil, že alespoň v tomto případě máme jako lidstvo šanci na změnu. Musíme se však začít chovat zodpovědně.

Tak uvidíme, jestli se jeho vize naplní. Asi by se nikdo nezlobil, pokud by se tentokrát pletl. Na druhou Bill Gates není člověk, který by plácal jen tak do větru. A konspirace mohou znovu začít na plné obrátky.

