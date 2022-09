Jan Žižka: Ve filmu si zahrála i žena Petra Jákla, nepoznáte ji

Řada lidí se domnívá, že fascinace Janem Žižkou musela Petra Jákla provázet již od školních lavic, opak je ale pravdou. Tehdy dával přednost spíše Vikingům a dalším světovým bojovníkům. Vše se změnilo v momentě, kdy k režisérovi přišli Marek Dobeš a Michal Petruš se scénářem o mladém Žižkovi.

„Probudili ve mně zájem o nové informace, který nakonec hraničil až s posedlostí zjistit o pozoruhodném a zároveň poněkud záhadném vojevůdci, co nejvíce. Před očima se mi rodily první barvité scény velkých soubojů,“ uvedl Petr Jákl.

Režisér a producent historického velkofilmu ale nakonec scénář od základu předělal, rozhodl se totiž vytvořit film i pro americkou produkci a obsadil do něj i zahraniční herecké hvězdy, jako je například i Michael Caine. Z původního scénáře tedy nakonec ve filmu zbyla jen postava mladého Žižky. „Jsem rád, že Marek Dobeš s Michalem Petrušem za mnou před léty přišli s nápadem natočit film o mladém vojevůdci, mě samotného by to tehdy nenapadlo,“ prozradil.

Do filmu obsadil nakonec i svou manželku, bývalou modelku a televizní moderátorku, Romanu Jákl Vítovou. Nešlo to ale tak lehce, myslela si totiž, že si z ní utahuje. „Nejdřív jsem se tomu smála. Vůbec jsem to nebrala vážně, myslela jsem, že si dělá legraci. Petr mi ale dokola říkal, že to v pohodě dám, že na to mám talent. Takže jsem mu pak průběžně vysvětlovala že není normální. A že je blázen, jestli si myslí, že se tam postavím vedle Michaela Cainea. Připadalo mě to absurdní, i když je to jen maličká role,“ promluvila o tom, proč se nejdříve zdráhala roli přijmout Romana.

Nakonec je ale údajně ráda, že se role vesničanky Terezy ujala, natáčení si totiž patřičně užila. Její počáteční nervozitu postupně nahradilo nadšení a obdiv hereckých výkonů jejích zkušenějších kolegů. Oblíbila si dokonce i bojové scény, připomínaly jí dětství. „Jako malá jsem byla taková bojovná divoška, říkali mi klučice. Místo hraní s panenkami jsem raději lezla po stromech. A když se plánovala nějaká bitva, tak jsem u toho nemohla chybět,“ prozradila bývalá modelka.

Ve filmu ji ale nejspíše ani nepoznáte, objeví se v něm totiž s parukou, ušpiněným obličejem a občas i s nějakou tou krvácející ránou...

Zdroj: produkce filmu Jan Žižka

