Petr Jákl: Slepé náboje mají na starosti zbrojíři, říká k tragédii spoluproducent westernu Rust a posílá Baldwinovi vzkaz

Spoluproducent filmu Petr Jákl, který stále ještě nemůže uvěřit, k čemu došlo v odlehlé lokaci na ranči Bonanza Creek v Novém Mexiku: „To, co se stalo, je obrovská tragédie a nemůžu sdělit žádné detaily. Já jsem na natáčení bohužel být nemohl kvůli restrikcím souvisejícím s covidem. I kdybych tam ale byl, tak by nebylo možné této tragédii zabránit. Slepé náboje mají na starosti zbrojíři a plně za to odpovídají,“ sdělil Čtidoma.cz Jákl.

Nejspíš nešlo o úmyslný čin

Jákla zpráva zastihla na zahraniční dovolené a zatím nemá dostatek relevantních informací souvisejících s nešťastnou událostí.

Případ vyšetřuje Policie Santa Fe, podle týdeníku Focus už herce vyslechla a neshledala, že by šlo o úmyslný čin. Prozatím také nebylo vzneseno žádné obvinění. Podle týdeníku šlo s největší pravděpodobností o nehodu.

Je mi opravdu úzko

Alec Baldwin se podrobil dobrovolně výslechu. „Je mi strašně líto Aleca, protože zažít něco takového je nepředstavitelné. Hlavně mu přeju, aby se z toho dostal. Stejně tak věřím, že se brzy uzdraví i režisér,“ vyjádřil své pocity český producent.

„Když si představím, že by mé rodině dal někdo během natáčení zprávu, že se už nevrátím, tak je mi opravdu úzko. Doufám, že to rodina Halyny nějak zvládne. Přeji jim v tom hodně síly,“ uzavřel Petr Jákl.

KAM DÁL: Smrti ženy prezidenta Husáka se možná dalo zabránit. Pád vrtulníku stále vyvolává řadu otázek.