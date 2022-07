Jana Krausová prozradila, jak stárnout s grácií. Má na to skvělou metodu

Podle Jany Krausové může totiž stárnout s grácií naprosto každý. Je přesvědčená, že jde především o to, jak k přibývajícím létům přistupujeme. „Stárnout se dá i příjemně, když to nemáte v hlavě. Jde o způsob myšlení,“ prozradila v rozhovoru pro Marianne.

Naposledy herečku údajně vyděsila třicítka, jednalo se podle ní zkrátka o takový zásadní přelom, po kterém už se člověk hůře vymlouvá na to, že ještě nemá rozum. Po třicítce už ale údajně věk příliš neřešila nebo se o to alespoň snažila.

Podle umělkyně jde zkrátka o to, na kolik se cítíte a jak k přibývajícím létům člověk přistupuje. „Jak si to uděláte, takové to máte,“ vzkázala herečka. Když se někdo trápí každým rokem navíc, tak si zkrátka stárnutí, a tím pádem i celý život pořádně znepříjemňuje.

Umělkyně zdůraznila, že ideální je vše brát tak, že to tak mělo být. „Co vás nezabije, to vás posílí,“ pokračovala. S takovým přístupem prý potom člověka zkrátka jen tak něco nezaskočí. Prozradila ale také to, že někdy to prostě nejde, a to je také v pořádku. Sama herečka má prý někdy všeho dost, naštěstí ale ví, jak se z toho zase rychle dostat. „Když mám pocit, že se mi stala nespravedlnost, neživím v sobě hořkost, ani ukřivděnost. Ono to pak totiž narůstá a může se to zablokovat,“ vysvětlila.

Životní těžkosti se prý nejlépe překonají s odpuštěním a chutí posunout se dopředu. Život je podle umělkyně moc krátký na to, abychom si ho kazili nějakými křivdami, chce to zkrátka vše odpustit a posunout se dál. V opačném případě ubližujeme sami sobě.

Péče o krásu

Jana Krausová si nenechala pro sebe ani to, jak přesně se stará o pleť a tělo, aby se i s přibývajícím věkem udržovala krásná a ve skvělé kondici. Nejdůležitějším pravidlem je údajně večerní odlíčení makeupu. Herečka se o to údajně snaží každý den, aby její pleť mohla přes noc dýchat, ne vždy jí to ale vyjde. „Někdy ale zapomenu, když jsem tak znavená, že úplně omdlím do postele. To pak ráno vypadám jako stoletá želva,“ barvitě vykreslila možné následky spánku s makeupem.

Dále se snaží také nepřejídat se a vyhýbat se cigaretám i přílišné konzumaci alkoholu, prý jí to zkrátka nedělá dobře. Celým životem ji údajně provází černý a absurdní humor a pozitivní přístup, možná právě to je s příbývajícími léty nejdůležitější.

Zdroj: Marianne

