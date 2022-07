Hana Mašlíková ukázala dokonalou postavu v plavkách a rýpla si do fanoušků

Hana Mašlíková se na sociálních sítích chlubí se svou postavou poměrně pravidelně, často se ale místo obdivu dočkala ostré kritiky. Sledující jí totiž radí, že by v posilovně měla ubrat, protože „její postava začíná vypadat až příliš mužně".

Nedávno zabodovala na své první soutěži v bikini fitness, na kterou se poctivě připravovala několik měsíců. V posilovně dřela do vyčerpání a mimo jiné také dodržovala přísný jídelníček. To jí pomohlo dokonale vyrýsovat snad každý sval na těle.

Na další závody se prý nechystá, ale v režimu pravidelného cvičení pokračuje, což je pro řadu jejích fanoušků zklamáním. Ti, kteří si myslí, že by Hana Mašlíková „vypadala lépe, kdyby tolik necvičila", totiž nejspíše tajně doufali, že po soutěži s pravidelným docházením do posilovny přestane, to se ale nestalo.

Modelku dokonce zaplavily zprávy, ve kterých se jí fanoušci ptali na to, proč stále cvičí. Nechala jim proto pod snímkem vzkaz, ve kterém přiznala, že je pro ni cvičení drogou, a rýpla si do lidí, kteří cvičí jen kvůli určitým událostem. „Lidé se mě neustále ptají, jestli se připravuji na další soutěž, že pořád cvičím. Cvičím od 18 let, akorát až se sociálními sítěmi máte možnost do jisté míry sdílet vaše životy,“ napsala pod snímek.

„Moji věrní sledující vědí, že cvičení je můj životní styl a droga, že i před přípravou na soutěž jsem byla čtyřikrát týdně ve fitku. Já nepatřím mezi lidi, kteří cvičí jen kvůli létu, do plavek, kvůli dovolené nebo bůhví čemu jinému. Já se prostě udržuji v kodici celý rok,“ dodala.

