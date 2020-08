Jason Pristley, Brandon ze seriálu Beverly Hills, slaví narozeniny. Od natáčení se změnil a ocitl se i na prahu smrti

Brandon byl tak dokonalý, že sám jeho představitel nemohl se svojí postavou vydržet. Jak dnes - při svých 51. narozeninách - vypadá a co dělá jeho představitel? Co všechno za dobu posledních třiceti let vyzkoušel a kdy se ocitl na samé hranici smrti?

Pamatujete seriál Beverly Hills 90210? Byl jedním z prvních západních, které se u nás objevily po listopadové revoluci, a s jehož pomocí jsme nahlíželi do docela jiné kultury, než na kterou jsme tehdy byli zvyklí. Od té doby už uplynulo plných třicet let a jen o málo déle se na obrazovkách pravidelně objevuje i jeden z osmi představitelů hlavních rolí Brandon Walshe Jason Priestley. Jak se za tu dobu změnil?

Hercem téměř od narození

Brandon, tedy Jason Priestley, se na skutečnou hereckou dráhu vydal už v roce 1986, kdy se představil ve filmu Nobody’s Child, ačkoliv jeho první zkušenosti s kamerou se datují ještě hlouběji do minulosti. Už jako dítě si zahrál v reklamách a malých rolích. Jeho skutečný vstup do diváckého podvědomí mu zajistil až seriál Beverly Hills 90210, kde ztvárnil postavu středoškoláka, jenž se spolu se svojí rodinou (rodiči a sestrou - dvojčetem - Brendou) přestěhoval z menšího města do Beverly Hills a snaží se tady sžívat s docela jinou skupinou vrstevníků, než na které byl doposud zvyklý. Úspěch seriálu byl obrovský a naděje na další kariéru pro hlavní hrdiny také. A Jason jich uměl využít.

Nebyl jako Brandon

Ačkoliv jeho herečtí kolegové o Jasonu Priestleym říkali, že je jeho povaha velmi podobná seriálovému Brandonovi, on sám to mnohokrát popřel. „Nejsem jako Brandon. Abych se jím mohl stát, musel bych zapomenout na všechny svoje neřesti a zaměřit se jen na svoji světlou stránku. V každém z nás se nachází něco čisté, nezkažené a upřímné. To je to, čím se vyznačuje Brandon,“ řekl v jednom ze svých četných rozhovorů.

Herec, producent i režisér

Od té doby se Jason Priestley objevil v nespočtu filmů i seriálů, ale usedl i na režisérskou židli. Stejně tak se objevil i v pozici producenta a samozřejmě byl zván jako host do televizních pořadů. I když natočil a stále točí další snímky i celé série, v povědomí zdejších diváků zůstává nejsilněji zapsán jako Brandon Walsh, “správňák” z Beverly Hills. Byla to postava tak pozitivní, až to sám její představitel nevydržel a po deváté sérii ze seriálu odešel.

Bez řidičáku

O tom, že Jason Priestley není tak docela bez chyb a od Brandona se přece jen liší, svědčí i některé okamžiky z jeho života, jako například ten z roku 1998, kdy jel svým Porschem a havaroval. Narazil do telefonního sloupu v Hollywood Hills a byl zatčen za řízení pod vlivem alkoholu. Na rok dokonce přišel o řidičský průkaz a musel docházet na protialkoholní sezení.

Za volantem rychlých aut

Nyní je Jason otcem dvou dětí, má dnes třináctiletou dceru a jedenáctiletého syna. Kromě role otce a manžela vizážistky Naomi Lowde se Jason rád věnuje také svému koníčku - závodnímu ježdění. Již v devadesátých letech se postavil na start závodních okruhů a účastnil se mnoha soutěží. Jeho koníček se mu málem stal osudným v roce 2002, kdy byl zraněn v průběhu tréninkové jízdy na Kentucky Speedway, když narazil do zdi rychlostí bezmála dvou set kilometrů v hodině. I přesto se ale po zotavení za volant vrátil a rychlost v autě miluje dodnes.

