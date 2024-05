Josef Kemr tajil nemanželské dítě. S partnerkou se hádal a Hrušínského ignoroval

S komunisty měl Josef Kemr velké trápení. Ve spisech StB existuje celá řada záznamů o tom, jak herce sledovali téměř na každém kroku. Zejména na jeho chalupě v Plané nad Lužnicí mu dali málokdy pokoj. Soudruhy znepokojovalo například to, že se Kemr chodil na hřbitov modlit, což vydržel klidně několik hodin. „Prý se také choval jako vagabund a místní občané z něj měli mít neklidné spaní. Samozřejmě nic z toho nebyla pravda,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Rousek.

Okolí herce naopak bralo jako velmi milého a laskavého člověka. Pravda, měl svůj vlastní svět, ale ten k němu tak nějak patřil. „Měl své ego, o tom není sporu. Třeba v Národním divadle několikrát odmítl menší roli s tím, že není důstojná jeho talentu. Ono to může znít hrozně nabubřele, ale on to tak opravdu cítil. Nemyslel to nijak zle.“

Manželka byla zatvrzelá komunistka

Navíc ve zlaté kapličce to sice zbožňoval, ale ani tady nenašel klid. Komunisty a jejich přisluhovači se to i zde hemžilo. Dokonce na něj donášel kolega Soběslav Sejk. „Mimo jiné na něj práskl, že se důvěrně přátelí s vyloučeným členem KSČ, režisérem Macháčkem. A to tenkrát nebylo jen tak,“ měl jasno Rousek. Život je však plný paradoxů a nejinak tomu bylo i v osobním životě Josefa Kemra.

Jeho manželkou totiž byla o jedenáct let starší Eva Foustková, mimo jiné zatvrzelá komunistka tělem i duší. Mnoho lidí nechápalo, jak spolu ti dva mohli vydržet. „Dodnes se vypráví celá řada více či méně uvěřitelných historek o tom, jak spolu ti dva neustále vedli politické debaty, u kterých se pravidelně hádali. Přesto spolu vydrželi mnoho let a rozdělila je až smrt paní režisérky.“

Poznal ho až jako dospělého

Jeho největším hříchem však byl nemanželský syn. Dlouho s ním nebyl v kontaktu, veřejnost také neměla tušení, že tento jinak velmi zbožný muž takto „ulétl“. „Jeho maminkou byla jistá paní Carmen, byla členkou komparsu v kladenském divadle. Narodil se kluk, který dlouho neměl tušení, že je synem tak slavného člověka. Přesto, že mu mnoho lidí říkalo, že je panu Kemrovi šíleně podobný,“ usmíval se Rousek.

Až matka pana Vladimíra prozradila nedlouho před svou smrtí, jaká je pravda. S Josefem Kemrem se pak několikrát potkali a oba na to vzpomínali jako na velmi příjemná setkání. „Povídali si o všem možném. O životě, přírodě. A traduje se, že mu pan Kemr jednou řekl, že je rád za to, že je. To asi objasňuje vše o jejich vztahu.“

Stačilo plácnutí po zadečku

Krásný vztah měl Kemr i s Rudolfem Hrušínským. Přátelili se, jezdili spolu na výlety, měli vedle sebe chalupy. Rozdělila je však žena. Kemr se už jako vdovec zakoukal do sestry herce Svatopluka Skopala Mariky Skopalové, která také hrála v Národním divadle. „Rudolf Hrušínský ji jednou laškovně plácl po pozadí. A bylo ‚vymalováno‘. Pan Kemr se rozzuřil a svému nejlepšímu kamarádovi už nikdy neodpustil.“

Do Plané už spolu nejezdili, na ryby chodili každý sám a Kemr zkrátka dělal, že Hrušínský neexistuje. I když on se velmi snažil o to, aby se jejich vztahy narovnaly. „I to ukazuje na jeho komplikovanou povahu, přátelství, nebo ne, pana Hrušínského ignoroval. Prostě když si něco usmyslel a měl pocit, že se stalo příkoří, byl schopen si stát za svým až do konce,“ doplnil Rousek.

