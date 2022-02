Kerndlové luxus ve Španělsku svědčí, ukázala dokonalé pozadí. Na 35 let dobré, ne?

Kdo by jí nezáviděl? Zatímco většina z nás bude po podobném "domečku" na pláži do konce života jen potají snít, zpěvačka ho zhmotnila ve skutečnost. „Vlastní dům! 8 let jsme hledali s mým mužem tu správnou první linii u moře,“ napsala si v jednom z příspěvků, ve kterém fanoušky nemovitostí virtuálně provedla.

Jako reklama na štěstí

Od té doby se vyplatí Terezy sociální sítě sledovat. Zejména instagram zásobuje videi a fotkami, které jsou jako vystřižené z katalogů cestovní kanceláře nebo realitního makléře.

Navíc se nebojí ukazovat, že i v pětatřiceti letech má stále postavičku k nakousknutí. A když si k tomu přidáte fakt, že Kerndlová se téměř na každém snímku směje od ucha k uchu, máte na světě dokonalou reklamu na štěstí.

To fakt nikdo neřeší

Před pár dny si pak přidala příspěvek, ze kterého je zřejmě horko nejen mužům přesto, že v našich končinách momentálně žádné velké vedro rozhodně nepanuje. „Dnes ráno jsem trošku pozdě vstala… no ráno… Zase jednou bez make-upu!“ Make-up je asi to poslední, co by někdo řešil.

Popis nevinný, fotka však ďábelská. „Pěkný pohled!“ „Nádherný zadeček,“ komentují to její fanoušci. Najdou se však i poněkud kritické věty. „Kde by se ty holky vystavovaly, kdyby nebyl instagram...“ Každopádně za nás palec nahoru!

