Leoš Mareš a Monika oznámili, že čekají miminko. Takto se s nimi lidé radují

Manželé si s oznámením dali pořádně na čas. Narození děťátka prý čekají již na přelomu února a března, Monika Marešová (40) je totiž již v pátém měsíci. Pohlaví dítěte prý budoucí rodiče zatím neznají.

Smysl pro humor Leoši Marešovi (45), jak je známo, rozhodně nechybí. Radostnou zprávu oznámil ilustrací čápa a pod příspěvěk napsal jen: „Klokan přiletí v březnu...“

To, co znamená popisek u sdíleného obrázku, zůstává tajemstvím. Na druhou stranu, ilustraci čápa si s novým přírůstkem do rodiny všichni okamžitě spojili, slov nebylo třeba.

Pod příspěvkem se do několika minut objevily četné gratulace a také nasbíral desítky tisíc lajků.

„Krásná zpráva. Přeju, ať je vše v pořádku a ať vám to štěstí roste,“ popřál dvojici Roman Vojtek.

„Nejvíc úžasný! Moc vám to přeju,“ pogratulovala v komentářích pod příspěvkem Renata Langmannová.

Pozadu nezůstal ani David Gránský „Krásná zpráva! Gratulace.“

Mezi přejícími byli mimo jiné také Iveta Vítová, Barbora Krejčíková a Marián Čekovský.

Leoš požádal Moniku o ruku v roce 2017 a poté si tajně vyměnili své svatební sliby v Litomyšli. O miminko se spolu snaží již několik let a podle reakcí na sociální síti to vypadá, že jim palce drželo téměř celé Česko.

