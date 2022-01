Madonna opět šokuje. Na odvážných snímcích ukazuje dokonalou postavu, ale i modřiny

Madona opět šokovala řadu svých fanoušků, tentokrát ne nahotou na fotografiích, ale obrovskými modřinami.

Zpěvačka na svůj instagramový profil zveřejnila sérii snímků, na kterých mimo svou dokonalou postavu pyšně ukazuje i bolestivě vypadající fialovou modřinu, která se line přes celé její stehno.

Dále také na snímcích odhalovala své privátní partie a zároveň všem dokázala, že je stále ještě velmi fexibilní a s největší pravděpodobností dokáže dát jednu nohu za hlavu. Na to už jsou její fanoušci ale zvyklí, rozruch na sociální síti vyvolala spíše obrovská modřina a spousta otázek, které se snažily zjistit, jak ke zranění zpěvačka přišla.

Samotná Madonna snímky popsala následovně: „Život mě zbil! Mě to ale nezajímá. Zajímá to jen ďábla.“ To ale příčinu zranění nijak neobjasnilo.

„Co se stalo?“ zeptal se jeden z fanoušků pod příspěvkem.

„Kdo ti co udělal? Mám se s ním vypořádat?“ nabídla zpěvačce pomoc jedna z komentujících.

Odpovědi od zpěvačky se jim ale nedostalo, a tak se prostor pro komentáře pod příspěvkem stal prostorem pro spekulace. Někteří fanoušci komentovali, že se nejspíše bude jednat o modřinu po operaci kyčle, další spekulovali o tom, že by se mohlo jednat o následky liposukce, tedy odstranění tuku na stehnech.

Další teorií bylo to, že se jedná o zranění z její vánoční dovolené, na které se věnovala lyžování s rodinou.

Zdroj: Daily Star

