Martin Koloc: Pandemie koronaviru nám nabídla spoustu možností, jde o to věci správně pochopit

Martine, letošní rallye Dakar skončila před pár dny, jak ji s odstupem času hodnotíte?

Velmi vysoko. Nesmírně si vážím všech členů našeho týmu, kteří pracovali na hranici „přežití“ s cílem dosážení dobrého výsledku. Za mě tedy zatím nejtěžší Dakar, ale stejně tak i nejkrásnější. Musím fakt všem poděkovat. Soudržnost, loajalita a nasazení každého jednotlivce je pro mě motivací a inspirací.

V Saúdské Arábii s týmem byly i vaše dcery, které chtějí jet v roce 2023 Dakar jako závodnice. Dá se tedy říct, že už začala jejich příprava?

Ta začala už v srpnu loňského roku. Obě dcery jsou součástí závodního týmu a budou absolvovat přípravu s ostatními jezdci. Jako nadstavbu mají individální plán zaměřený na potřebné dílčí dovednosti. Za koncept přípravy je zodpovědný Ignacio Casale.

Jaké kategorii by měly jet, co je zatím nejblíž?

V této chvili připadá do úvahy kategorie T3 – Light Weight Prototype.

Aliyyah loni "dala" světový rychlostní rekord s tahačem, když jela něco málo přes 284 kilometrů za hodinu. Jaká je její další meta?

Chce tuto rychlost překonat a dostat se na 300 kilometrů za hodinu. Ale ona už toho má za sebou mnohem více. Stala se nejmladším závodníkem Evropského poháru tahačů i nejmladším jezdcem na pole position. A nejmladším vítězem závodu tahačů v historii, když dokázala vyhrát v září v Nogaru.

Martin Koloc

- zakladatel roudnické Buggyry

- stáj jako šéf převzal v roce 2019

- v letech 1995 – 1996 získal tituly evropského šampióna v závodech tahačů

- je ženatý s bývalou Miss Seychely, mají spolu dvojčata

Jaký máte s dcerami vztah? Je to vyloženě jako táta a dcery, nebo se také musíte chovat jako šéf týmu a jejich manažer?

Řekl bych, že náš vztah je velice komplexní a pokrývá mnoho sektorů. Od osobního vztahu otce a dcer stejně jako lídra týmu a jezdců. Dcery se mnou pracují od útlého dětství, takže ve směru pracovní či profesionální komunikace nemáme žádný problém.

Jaká vlastně byla cesta vašich děvčat od slibně se rozvíjející tenisové kariéry až do bivaku týmu na Dakaru?

Důvody k ukončení tenisové kariéry byly úrazy a následné operace. Změna sportovní orientace na motorsport bylo velmi logické vyústění situace. Přiznávám, že odhalení talentu u obou dcer pro mě bylo příjemné překvapení. A právě jejich talent s ochotou tvrdě pracovat plus zázemí silného týmu je pro nás důvod k optimismu.

Když jste se vrátil do řídící role Buggyry, udělal jste tam velké změny. Proč?

Kapitálovou kontrolu nad značkou se mi povedlo získat po dlouholetém usilí. Měl jsem silnou motivaci a dlouhodobou vizi, což jsem teď mohl realizovat, aniž bych musel dělat kompromisy ve věci strategického konceptu. Takže změny přijít musely.

Vrátil jste se do této role i kvůli dcerám?

Fakt, že mám možnost na projektu pracovat se svými dětmi, všemu dává novou dimenzi a mně osobně hlubší smysl. Letos mi bude 54 a moje motivace a entusiasmus pro dobrou věc má pravděpodobně větší intenzitu než před 25 lety.

Mluvil jste o vizích. Jaká tedy je vize Martina Koloce coby manažera, je třeba vyhrávat okamžitě za každou cenu, nebo umíte dopřát čas na přípravu?

Odpovědět na tuto otázku jednoznačně nejde. Všechno má svůj čas a v tomto úseku kariéry dcer nejde primárně o výsledky, ale kvalitu vývoje jezdce a osobnosti. Dílčí výsledky jsou však nutné jako motivační faktor. Pohledem znacky Buggyra je vítězství součástí našeho DNA a nechtěl bych jej měnit.

Postihla značku pandemie koronaviru, bylo možné ji využít třeba i k realizaci plánů, na které do té doby nebyl čas, nebo dokonce odvaha?

Každá chvíle v životě má svoje určení. Správné pochopení a správné zařazení dílčích časových úseků do většího celku rozhoduje o úspěchu. "Korona time" nám nabídl spoustu možností a věřím, že se nám podařilo jich maximálně využít.

Vaše rodina má velmi dobré vztahy se zeměmi jako Indonésie, Malajsie, Saingapur a další. Takže se nabízí otázka, zda Asie a asijský trh bude tím, který chcete preferovat?

Buggyra je dnes globální značka s aktivní působností v šestnácti zemích světa. Nemůžu říct, že Asie má dominantní preferenci. Spíše bych řekl, ze Asie je sférou našeho zájmu stejně jako Střední východ a Jižní Amerika. Evropa je pro nás tradiční působiště již od roku 1969.

Jedním z vašich počinů je vytvoření Buggyra Academy. A letošní Dakar ukázal, že je to asi dobrý projekt, souhlasíte?

No, po prvním roce to asi není špatné. Buggyra Academy dnes pusobí ve Francii, Saúdské Arábii, Číně, České republice a Spojených arabských emirátech.

Dá se Buggyra Academy srovnat třeba s podobným projektem Red Bullu? Není přeci příliš týmů, které by v rámci motoristického sportu obsáhly tak obrovské portfolio...

Ve světě motoristického sportu působí několik gigantů, které mají svůj propracovany systém přípravy jezdce pro prestižní motoristické disciplíny. A je fakt, že Red Bull má pravděpodobně nejpropracovanější. Také McLaren má svoji akademii, samozřejmě i Ferrari nebo AMG Mercedes. Buggyra Academy se může právem zařadit mezi výše jmenované, protože pokud jde o naše portfolio, patří k největším na světě. V roce 2021 budou naši jezdci startovat ve více než dvaceti závodních sériích na čtyřech kontinentech.

Chystáte v rámci tohoto projektu nějakou "pecku"?

Během následujících dvou týdnů oznámíme zásadní oznámení směrování Buggyra Academy směrem k F1. Zatím ale nemohu prozradit více.

KAM DÁL: Paní Maciuchová byla profesionálka s křehkou duší, říká Markéta Hrubešová. Jak na ni vzpomínají další osobnosti?